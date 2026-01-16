เน้นประสบการณ์! เนวิลล์เผย 3 ชื่อ อยากได้เป็นกุนซือใหม่ แมนฯยูฯ

แกรี เนวิลล์ อดีตฟูลแบ็คทีมชาติอังกฤษ เผย 3 รายชื่อที่เขามองว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ปีศาจแดง แต่งตั้ง ไมเคิล คาร์ริค คุมทัพชั่วคราวจนจบฤดูกาล ก่อนจะหากุนซือถาวรในฤดูกาลหน้า ซึ่ง เนวิลล์ มองว่านายใหญ่คนใหม่ของ ยูไนเต็ด ต้องสามารถรับมือได้ทุกด้าน, ทั้งสื่อ, ห้องแต่งตัว และแรงกดดันจากเจ้าของสโมสร รวมถึงต้องมีประสบการณ์ในเกมใหญ่และแชมเปียนส์ลีก และมีอยู่ 3 คนที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี
“ใครที่รับมือกับสื่อได้? ใครจัดการห้องแต่งตัวได้? ใครรับมือกับเจ้าของทีมได้? ใครมีสไตล์การเล่นที่แฟนบอลอยากดู? ใครมีประสบการณ์แชมเปียนส์ลีกและเกมใหญ่?” เนวิลล์ กล่าว
"สามคนที่โดดเด่นคือ โธมัส ทูเคิล, คาร์โล อันเชล็อตติ และ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน พวกเขาทั้งหมดอาจพร้อมรับงานหลังฟุตบอลโลก"