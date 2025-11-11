เธอโผล่มาจากไหน! ปรับ บุรีรัมย์ 2,500 น้องหมาวิ่งเข้าสนามเกม U-21

คณะวินัยฯ ปรับเงิน สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นจำนวน 2,500 บาท จากเหตุการณ์มีสุนัข วิ่งเข้ามาในสนามระหว่างลงแข่งขัน“PEA U-21 YOUNGSTER LEAGUE 2025” พบ สโมสรการท่าเรือ เอฟซี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่ 52 ขณะที่บอลกำลังอยู่ในการเล่น ได้มีสุนัขสีน้ำตาลวิ่งผ่านเข้ามาในสนามจากฝั่งประตูทีมเยือน (ด้านทิศใต้) ออกข้างสนามประตูทีมเหย้าฝั่งผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 (ด้านทิศเหนือ) ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหยุดการเล่น 40 วินาที จนสุนัขวิ่งออกนอกสนามไปแล้วจึงให้สัญญาณดำเนินการเล่นต่อไป ก่อนเป็น ‘ปราสาทสายฟ้า’ ชนะไป 1-0
ผลพิจารณาโทษ ลงโทษสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปล่อยปละละเลยให้สุนัขเข้าไปในสนามแข่งขันอันเป็นการรบกวนการแข่งขัน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.1.6 ปรับเงิน 10,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการลีกเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี จึงลงโทษปรับหนึ่งในสี่ ปรับเงิน 2,500 บาท
ทั้งนี้ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ ข้อ 5.1.6 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นใด เข้าไปในสนามแข่งขัน หรือกระทำด้วยประการ ใด ๆ หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการแข่งขัน จนมีผลกระทบต่อการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท