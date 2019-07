เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม? เครื่องบินติดป้ายแชมป์ยุโรป 6 สมัยแล่นผ่านแคมป์ผี

เครื่องบินพร้อมป้ายข้อความ "ลิเวอร์พูล แชมป์ยุโรป 6 สมัย" บินผ่านแคมป์ฝึกซ้อมของทีมแมนเขสเตอร์ ยูไนเต็ดในการซ้อมวันนี้

ทัพปีศาจแดงลงฝึกซ้อมในเซสชั่นเปิดวันนี้ ซึ่งเป็นการเปิดให้แฟนบอลเมืองเพิร์ทกว่า 12,000 คนได้เข้ามาชมการฝึกซ้อมของนักเตะทีมรักของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่แข้งผีทำการฝึกซ้อม ได้มีเครื่องบินพร้อมข้อความ"ลิเวอร์พูล แชมป์ยุโรป 6 สมัย" แล่นผ่านแคมป์ฝึกซ้อมชองพวกเขา

Plane flying over Man Utd’s open training session at the WACA in Perth with a banner proclaiming: “Liverpool FC: 6 x European Champions” #MUFC #LFC @MirrorFootball pic.twitter.com/cCjEfccscM