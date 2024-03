เท่าจำนวนคนในราชมังฯ! 'เถ้าแก่น้อย' แจกสาหร่ายฟรี ถ้าไทยชนะเกาหลีใต้

เถ้าแก่น้อย เตรียมแจกสาหร่ายฟรีเท่าจำนวนผู้ชมในสนามราชมังฯ หากช้างศึกเปิดบ้านเอาชนะเกาหลีใต้ ในศึกคัดบอลโลก 2026

"เถ้าแก่น้อย" ผู้ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายปรุงรส ประกาศผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก เตรียมแจกสาหร่ายให้รับประทานฟรี ๆ เท่าจำนวนผู้ชมในสนามราชมังคลากีฬาสถาน หาก ทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ เกาหลีใต้ ได้สำเร็จ ก่อนดวลกันในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 วันที่ 26 มี.ค. 2567

ช้างศึก ของ มาซาทาดะ อิชิอิ บุกไปเก็บแต้มสำคัญจากเกาหลีใต้ จากผลเสมอ 1-1 ในเกมนัดที่ 3 เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้สร้างความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ก่อนกลับมาเปิดบ้านดวลกับทัพโสมขาวอีกครั้งในแมตช์เดย์ที่ 4

อ่านบทความต่อด้านล่าง

นับว่าเป็นเกมสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้ ในเกมที่จะเปิดบ้านพบ เกาหลีใต้ ซึ่งบัตรเข้าชมเกมในสนามถูกจำหน่ายหมดแล้วทุกที่นั่ง ในความจุ 48,900 คน ของสนามราชมังคลากีฬาสถาน

จากกระแสฟุตบอลไทยที่กลับมาฟีเวอร์อีกครั้ง ทำให้ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ) ผู้ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายปรุงรส ประกาศเตรียมแจกสาหร่ายให้รับประทานฟรี ๆ เท่าจำนวนผู้ชมในสนามราชมังคลากีฬาสถาน หาก ทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ เกาหลีใต้ ได้สำเร็จ

"ศึกเปิดบ้านพรุ่งนี้!! ถ้าทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ #เถ้าแก่น้อย แจกสาหร่ายเท่าจำนวนคนเข้าชมในสนามราชมังคลากีฬาสถาน"

สำหรับ เถ้าแก่น้อย เคยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของฟุตบอลทีมชาติไทย ในปี 2016 ซึ่งครั้งนั้นทุ่มงบการตลาดกว่า 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทัพนักเตะช้างศึก เป็นระยะเวลา 1 ปี

ขณะที่ ทีมชาติไทย มี 4 คะแนน จาก 3 นัด รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม C มีโปรแกรมลงสนามในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 พบกับ เกาหลีใต้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แข่งขันวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official

ทั้งนี้หากแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วเข้าชมเกม "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ แพลน บี มีเดีย (PLAN B) ติดตั้งจอยักษ์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อเป็นทางเลือกให้แฟนบอลชาวไทยได้ร่วมเชียร์ทัพช้างศึกในเกมนี้