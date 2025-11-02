เทียบเคสพลังกาญจน์! บิ๊กฮั่น ฝากพิจารณามาตรฐานเรื่องฝนตก

มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ฝากพิจารณามาตรฐานการตัดสินยกเลิกแมตช์กรณีมีฝนตก หลังเกมไทยลีก 2025/26 ระหว่าง เชียงราย กับ ราชบุรี เอฟซี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถูกยกเลิก
ประธานสโมสรไลฟ์สดยืนยันกับแฟนบอลว่า ไม่ได้ตกลงยกเลิกแมตช์กับ ราชบุรี เอฟซี ที่โดนพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก จนการแข่งขันถูกยกเลิก พร้อมมองว่า สภาพสนามสามารถแข่งขันได้ แต่กลับถูกยกเลิกแมตช์ สร้างความเสียหายต่อ เชียงราย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยือนในเกมนี้
"ผมขออนุญาตชี้แจงด้วยความเป็นห่วงฟุตบอลไทยกับมาตรฐานของการให้หรือไม่ให้เล่น ซึ่งช่องที่ถูกตีความเอาไว้ในกฏมันช่างกว้างขวางเหลือเกินครับ การพิจารณายกเลิกถูกตัดสินใจและมาบอกช่วง 19.15 น."
"1. กฏ 30+30 นาที และพิจารณายืดไปได้ถึง 90 นาที เพื่อจะตัดสินให้หรือไม่ให้เล่นนั้น เป็นกรณีที่สภาพอากาศแล้วร้ายตามเดิมและฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุด แต่ในกรณีของวันนี้ เหตุการณ์ฝนตกและสภาพสนามก็ดีขึ้นเป็นลำดับ และถ้าได้วอร์มภายในช่วงก่อน 90 นาที ผมยืนยันว่าสภาพสนามจะดีขึ้นแน่นอน"
"2. คุณวรินทร ผู้ตัดสินในวันนี้ก็ได้เคยอนุญาตให้ทีมกาญจนบุรีได้เล่นท่ามกลางสนามที่ภาพนั้นชัดเจนว่าบางส่วนของสนามนั้นไม่ใช่แค่น้ำขัง แต่ท่วมจนบอลลอย แม้แต่อันดรอส ทาวเซ่นก็เตะบอลในจังหวะลูกคอเนอร์ไม่ขึ้น ในกรณีของวันนี้ได้ชี้แจงว่าบางส่วนในกรอบเขตโทษ ลูกบอลไม่สามารถเดินทางได้"
"ผมกลัวว่าหลังจากนี้ถ้าสนามบางส่วนเล่นไม่ได้และมีทีมขอเอาเคสนี้มาใช้บ้างจะเกิดอะไรขึ้น เพราะมาตรฐานและดุลพินิจของผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันแต่ล้ะคนนั้นช่างต่างกันมากเหลือ ขนาดวันนี้คุณวรินธรยังมีดุลพินิจที่แตกต่างจากที่เคยตัดสินใจมา"
"เราเป็นประเทศที่ฝนตกหนักและเม็ดหนา ตกทีนึงถ้านานเกิน 15 นาทีน้ำก็ระบายไม่ทันแล้ว ถึงแม้สนามจะระบายน้ำได้ดีก็ไม่สามารถระบายได้ทัน อัตราการระบายมันน้อยกว่าปริมาณฝน แต่กลับกันวันนี้สภาพสนามกำลังดีขึ้นตามลำดับ เราแข่งขันฟุตบอลลีก ดังนั้นเราเองก็ต้องยอมรับ"
"การแข่งขันที่สภาพสนามอาจจะไม่เป็นใจเราบ้าง เพราะลีกกีฬาเป็นการแข่งที่ยาวนานต้องเจอหลากหลายสภาพสนามและอากาศ"
"แต่ก็ต้องยอมรับครับ กติกาคือกติกา พูดไปก็เหมือนเอาหัวไปชนฝาผนัง ไม่มีอะไรดีขึ้น เงินก็เสียไปแล้ว"
"ฝากทางไทยลีกช่วยได้ช่วยพิจารณา เพื่อหาทางพัฒนาด้วยให้มาตรฐานมันใกล้ๆ กันด้วยนะครับ"