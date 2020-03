เทรนด์ใหม่กำลังมา! แข้งดังแห่ทำ #baldchallenge ระหว่างกักตัว

อาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ในโลกฟุตบอล หลังตอนนี้มีเหล่านักเตะมากมายออกมา โกนหัว ในช่วงกักตัวเองจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ซึ่งนำมาโดย เอเด็น อาซาร์ จากเรอัล มาดริด, ปอล ป็อกบา, อ็องโตนีย์ มาร์กซิยาล และ อันเดรียส เปเรรา จากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่พร้อมใจกันโกนผมจนเกลี้ยงเกลา

และนั่นได้เกิดเป็นกระแส #baldchallenge ในโลกออนไลน์ โดยมีเหล่าแฟนบอลจำนวนมากที่ออกมาทำตามชาเลนจ์นี้

Hazard joins the #baldchallenge

Who started this?#StayHome pic.twitter.com/sayZxcoMqm