เทพคุยกัน! อาซาร์แวะเยี่ยมดอนซิชก่อนผ่าข้อเท้า (มีคลิป)

เอเด็น อาซาร์ แนวรุกของ เรอัล มาดริด แวะเยี่ยมเยียน ลูก้า ดอนซิช ฟอร์เวิร์ดคนเก่งของ ดัลลัส มาเวอริคส์ ทีมบาสเก็ตบอลชื่อดังของเอ็นบีเอ ก่อนเตรียมเข้ารับการผ่าตัดที่ข้อเท้าในวันนี้

จอมทัพทีมชาติเบลเยียมได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าแตกในเกมกับเลบานเต้เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่เขาเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บที่ทำให้เขาต้องพักยาวไปก่อนหน้านี้ถึง 3 เดือน และอาการบาดเจ็บคราวนี้ทำให้เขาอาจต้องพักยาวทั้งฤดูกาล

โดย ราชันชุดขาว ได้ตัดสินใจส่งเจ้าตัวมาเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าที่เมือง ดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลังจากบินมาถึง อาซาร์ ได้แวะเข้าชมเกมที่ มาเวอริคส์ เอาชนะ เพลิแกนส์ และดอดไปพบ ดอนซิช ฟอร์เวิร์ดฟอร์มฮ็อตซึ่งทั้งคู่ได้มีการทักทายและแลกเสื้อแข่งของกันและกันอีกด้วย ก่อนที่เจ้าตัวจะเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้

ทั้งนี้ ดอนซิช เคยเล่นให้กับทีมบาสเก็ตบอลของ เรอัล มาดริดในปี 2015-2018 และพาทีมคว้าแชมป์ยูโรลีกปี 2018 ซึ่งในปีนั้นเขาได้ MVP อีกด้วย ซึ่งในปีนี้ ดอนซิช มีชื่อติดทีมออลสตาร์​ เอ็นบีเอ เป็นครั้งแรกของเขา หลังจากปีที่ผ่านมาเพิ่งคว้ารางวัล Rookie of the year ของปี 2019 ไปครอง

