เทน ฮากแนะนำ! ซานโชโผล่ซ้อมกับทีมสมัครเล่นลีกดัตช์

เจดอน ซานโช แนวรุก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังเข้ารับการฝึกซ้อมพิเศษในช่วงพักเบรคฟุตบอลโลก 2022 เพื่อหวังกลับไปยึดตัวจริงในสโมสร

แนวรุกวัย 22 ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงปรีซีซั่นและช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมา ทว่าฟอร์มของเขาตกลงไปอย่างน่าใจหายในช่วงหลังก่อนค่อย ๆ หลุดจากทีมไปด้วยฟอร์มการเล่นและปัญหาอาการป่วยของเจ้าตัว ทำให้ ซานโช ไม่ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์

ในช่วงพักเบรคทีมชาติ ซานโช ได้ไปซ้อมพิเศษแบบส่วนตัวกับ โอเจซี รอสมาเลน ทีมสมัครเล่นในเนเธอร์แลนด์ โดยมีโค้ชที่ได้รับการแนะนำเป็นการส่วนตัวจาก เอริค เทน ฮาก อีกด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ ซานโช เพิ่งลบโพสต์ทั้งหมดพร้อมเปลี่ยนรูปโปร์ไฟลในอินสตาแกรมเป็นสีดำ เพื่อที่เขาจะโฟกัสเวลากับครอบครัว และช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลกับปีศาจแดงอย่างเต็มที่

Bijzonder beeld van Jadon Sancho. De Engelse buitenspeler van Manchester United traint - nadat hij is afgevallen voor het WK in Qatar - schijnbaar bij de Brabantse amateurclub OJC Rosmalen. Conditie op peil houden in het land van zijn trainer. Prachtig. #ManchesterUnited pic.twitter.com/Fv45wLtFWr