เถียงไม่ออก! บรูโนยอมรับแฟนบอลบอก "ดีไม่พอใส่ชุดแมนฯ ยูฯ"

บรูโน แฟร์นันด์ส กองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่า ผลงานของทีมในเกมแพ้ไบรท์ตัน 4-0 สมควรแล้วที่จะถูกแฟนบอลตำหนิหลังจบเกม

ปีศาจแดงเพิ่งทำผลงานสุดช็อคเมื่อพ่ายแพ้ต่อทีมนกนางนวลไปถึง 4 ประตู ส่งผลให้พวกเขาเสียประตูไปแล้วถึง 56 ประตูในฤดูกาลนี้ เป็นสถิติที่แย่ที่สุดของทีมนับตั้งแต่ยุคพรีเมียร์ลีกเป็นต้นมา

ผลงานดังกล่าวทำให้พวกเขาหมดลุ้นโควต้ายูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อย ทั้งยังถูกแฟนบอลจำนวนหนึ่งในสนามร้องเพลงใส่ว่า "พวกนายไม่คู่ควรกับเสื้อตัวนี้ (You're not fit to wear the shirt)" หลังจบเกม ซึ่งบรูโนก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้

"ผลมันก็เป็นอย่างที่เห็น มันดีไม่พอ" แฟร์นันด์ส ยอมรับทาง Sky Sports หลังจบเกม

"พวกเขาเหนือกว่าเรา พวกเขามีทางออกได้เสมอ กดดันเราได้ดีกว่า และพวกเขาก็สมควรจะได้ผลการแข่งขันไป

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ทุกอย่างผิดพลาดไปหมด ทั้งเรื่องคุณภาพ สภาพจิตใจ พวกเขาสมควรจะชนะ และเราก็สมควรจะอยู่ในจุดที่เราอยู่ในตอนนี้

"มันเป็นสิ่งที่เราต้องมาดู และรู้สึกละอายใจ เพราะเราทำกันได้ไม่ดีพอ และเราก็ต้องทำให้ได้ดีกว่านี้อีกมาก

และเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่แฟนบอลร้องเพลงหลังเกม เขาตอบว่า "ผมรวมตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย สิ่งที่เราทำในวันนี้ สิ่งที่ผมทำในวันนี้ มันดีไม่พอที่จะสวมเสื้อแมนฯ ยูฯ จริงๆ และผมก็ยอมรับ"