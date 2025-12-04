เติมพลังใจชบาแก้ว! มาดามแป้ง ผนึก ตุ๊กTQM-คุณแต๋ม อัดฉีดรวม 5 แสน หลังถล่ม อินโดฯ 8-0

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พร้อมด้วย ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา และ คุณระวิดา ซอโสตถิกุล ในฐานะสองผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เติมเต็มแรงใจให้แข้งสาวไทย เต็มที่ โดยอัดฉีดร่วมกัน 500,000 บาท หลังประเดิมชนะ อินโดนีเซีย 8-0 ในฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ที่สนามชลบุรี สเตเดียม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568
ชบาแก้ว ประเดิมสนามด้วยผลงานยอดเยี่ยม ทำให้มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ทันที แม้เหลือโปรแกรม ในรอบแรก อีก 1 นัด พบกับ สิงคโปร์ วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 18.30 น. ที่สนามชลบุรี สเตเดียม
ทั้งนี้ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย คว้าแชมป์ซีเกมส์ ครั้งล่าสุด ต้องย้อนกลับไป เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ในการแข่งขัน ที่ประเทศเมียนมา ปี 2013