เตรียมทีมซีเกมส์! ‘โค้ชวัง’ เรียก 26 แข้ง อุ่นอินเดีย U23

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ ที่จะพบกับ ทีมชาติอินเดีย U23 ในช่วงฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้การคุมทัพของ "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อ 26 นักเตะ ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู
ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสร พัทยา ยูไนเต็ด
สิรเศรษฐ์ เอกประทุมชัย สโมสร ชัยนาท ฮอร์นบิล
ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสร สงขลา เอฟซี
กองหลัง
ภัทรพล ศึกษากิจ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
พลเอก มณีกร สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
อรรถพล แสงทอง สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด
ชนภัช บัวพันธ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
บุคฆอรี เหล็มดี สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
ชัยพล อดทน สโมสร สุโขทัย เอฟซี
โยนัส ยศรัญ ชวาเบ สโมสร บางกอก เอฟซี
ธวัชชัย อินทร์ประโคน สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
กองกลาง
สิทธา บุญหล้า สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
รัฐศาสตร์ บังสูงเนิน สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
จิตติพัฒน์ วะสูงเนิน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
สิรภพ วันดี สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
กองหน้า
อิคลาส สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี
ยศกร บูรพา สโมสร HOUGANG UNITED
ชินเงิน ภูตันหยง สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ภูวเนตร ทองคุ่ย สโมสร ทัพหลวง ยูไนเต็ด
นพรัตน์ พรมเอี่ยม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ที่ ธารา ปาร์ค รีโซเทล ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ก่อนทำการฝึกซ้อม และลงทำการแข่งขันกับ ทีมชาติอินเดีย U23 ที่ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. ถ่ายทอดสด ทาง Youtube : BG Sports และ แอพพลิเคชั่น Truevision NOW