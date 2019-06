เตรียมหวนคุมทีม! คีนแถลงอำลาตำแหน่งผู้ช่วยฟอเรสต์

รอย คีน อดีตกองกลางพันธุ์ดุของ แมนเชสเตอร์​ ยูไนเต็ด อำลาตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีม น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อดีตมิดฟิลด์ไอริชทำงานร่วมกับ มาร์ติน โอนีล มานาน 5 ทั้งการคุมทีมชาติไอร์แลนด์และตามมาเป็นผู้ช่วยอีกครั้งกับทัพเจ้าป่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

โดยล่าสุด คีน ได้แยกทางกับทัพฟอเรสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเชื่อว่าเขาจะกลับมารับบทบาทกุนซือเต็มตัวอีกครั้ง หลังเคยผ่านการคุมทีมซันเดอร์แลนด์และอิปสวิชมาแล้ว

"การทำงานร่วมกับมาร์ตินในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก" คีน เผย

"เขาเป็นหนึ่งในโค้ชและนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่ง และเป็นคนที่ผมอยากจะขอบคุณเป็นการส่วนตัว"

#NFFC can confirm that assistant manager Roy Keane has left the club.



Everyone at the club would like to wish Roy the very best in the next stage of his career. https://t.co/p2rZhrhY4Y