เตรียมพร้อมอยู่เสมอ! ฐิติพันธ์ เปิดใจคืนทัพช้างศึกรอบ 1 ปี

มิดฟิลด์ เดอะ แรบบิท เปิดใจหลัง นิชิโนะ เรียกกลับคืนทัพช้างศึกอีกครั้งในรอบกว่า 1 ปี

ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ กองกลาง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เผยความรู้สึกหลังกลับมาติดทีมชาติไทย อีกครั้งในรอบกว่าหนึ่งปี ในชุดเตรียมทีมช่วง ปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 พร้อมมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีม ไทยลีก ออล สตาร์

กองกลางวัย 27 ปี ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่นัดช่วยช้างศึก เปิดบ้านเสมอ เวียดนาม 0-0 ในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก รอบสอง เมื่อปีที่ผ่านมา ก่อนจะห่างหายจากทีมชาติ กระทั่งในฤดูกาลนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ เดอะ แรบบิท จนถูก อากิระ นิชิโนะ เรียกกลับมาติดทีมอีกครั้ง

“หลังหายจากทีมชาติไปประมาณ 1 ปี ก็พยายามรักษาฟอร์มการเล่น เตรียมความพร้อมตัวเองเพื่อการกลับมาสู่ทีมชาติอีกครั้ง สำหรับเกมนี้ที่จะเจอกับทีมออลสตาร์ที่มีนักเตะต่างชาติดี ๆ หลายคน แน่นอนว่าทีมชาติไทยจะได้ประโยชน์จากเกมนี้เยอะมาก”

“ทางทีมก็มีฟิตเนสโค้ชที่ดีอยู่แล้ว และเกมก็ไม่ได้เตะถี่มาก เพราะส่วนใหญ่ก็แข่งแบบเสาร์วันเสาร์ ก็พยายามดูแลตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินก็พยายามดูแลตัวเอง รวมถึงการรักษาร่างกายที่ก็มีฟิตเนสโค้ชคอยช่วยอีกแรง ก็ทำให้ร่างกายพร้อมสมบูรณ์อยู่ตลอด”

“เขามีนักเตะต่างชาติที่เล่นเกมรุกได้ดีหลายคน นัดนี้ก็ถือเป็นบททดสอบเกมรับว่าเราจะสามารถต่อกรกับนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีในไทยลีกได้มากน้อยแค่ไหน”

“ทางโค้ชเองก็อยากได้ผลการแข่งขันที่ดี ส่วนตัวผมเองก็อยากได้ประโยชน์จากนัดนี้ให้ได้มากที่สุด ก็จะยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดี ๆ จากนักเตะของฝั่งออลสตาร์ให้ได้มากที่สุด ส่วนผลการแข่งขันถ้าเราทำเต็มที่ ผมว่าโอกาสชนะก็มีแน่นอน”

“เราไม่ได้เล่นที่ราชมังมานานแล้ว และตอนนี้ก็สามารถให้แฟนบอลเข้าชมได้แล้ว ก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีที่ช่วยให้เราเล่นกับออลสตาร์ในนัดนี้อย่างแน่นอนครับ” ฐิติพันธ์ กล่าว

สำหรับ ฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32