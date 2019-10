เติมให้ไม่หยุด! PES 2020 ใส่ เซเรีย บี อิตาลี ลงแพตช์ใหม่

Konami บริษัทผลิตเกมชื่อดัง เตรียมอัพเดตแพตช์ใหม่ให้กับ eFootballPES2020 โดยในครั้งนี้จะมี เซเรีย บี ลีกรองของอิตาลีมาอยู่ในเกมด้วย

ก่อนหน้านี้ทาง eFootballPes 2020 เพิ่งได้ลิขสิทธิ์เต็มรูปแบบกับกัลโช เซเรีย อา มาแล้วในช่วงกลางเดือนสิงหาคม หลังจากพวกเขากลายเป็นพาร์ทเนอร์แบบ Exclusive กับทีมยูเวนตุส

ล่าสุด ทาง Konami ได้เผยแล้วว่าในการอัพเดตแพตช์ล่าสุดใน Data Pack 2.0 พวกเขาจะเพิ่มลีกเซเรีย บี แบบถูกลิขสิทธิ์มาให้แฟนเกมได้เล่นอย่างแน่นอน โดยแพตช์คาดว่าจะปล่อยให้เล่นภายในเดือนนี้

It's Official... the Italian @Lega_B is coming to #eFootballPES2020 licensed in Data Pack 2.0! 🇮🇹



More information: https://t.co/o7FX99VZjh pic.twitter.com/ySQlV5wjrS