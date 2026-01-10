เด็กไทยกระหึ่มแดนปลาดิบ! เยาวชนสงขลาซิวชัย 2 นัดรวด ทะยานเข้ารอบรองฯ “กัปตันสึบาสะ คัพ” ที่ญี่ปุ่น

ทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน “สงขลาคัพ ประจำปี 2568” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในฐานะตัวแทนประเทศไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนเวทีนานาชาติ หลังประเดิมสนามคว้าชัย 2 นัดรวด ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ศึกฟุตบอลเยาวชนรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2569
การแข่งขันวันแรก (10 มกราคม 2569) เยาวชนสงขลาลงสนามถึง 2 นัด และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เริ่มจากนัดแรกเอาชนะ มุซาชิ เอฟซี ทีมเยาวชนเจ้าถิ่น 1-0 จากประตูชัยของ ชนุดม เรืองแก้ว ก่อนที่ในนัดที่สองจะเดินหน้าเก็บชัยต่อเนื่อง ด้วยการเอาชนะ คัตซุชิกะ ซีเล็กต์ อีกหนึ่งทีมแกร่งจากญี่ปุ่น 2-0 โดยได้ประตูจาก นนทพัทธ์ หมาดหมีน และ ชานน เทพบัวแก้ว
จากผลงานชนะ 2 นัดรวด ส่งผลให้ทีมเยาวชนจากจังหวัดสงขลา คว้าอันดับ 1 ของสาย และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยมีโปรแกรมลงแข่งขันต่ออีก 2 นัดในวันพรุ่งนี้ (11 มกราคม 2569)
ความพิเศษของการแข่งขันรายการนี้ อยู่ที่การได้รับเกียรติจาก อาจารย์โยอิจิ ทาคาฮาชิ ผู้สร้างสรรค์มังงะฟุตบอลระดับตำนาน “กัปตันสึบาสะ” มาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และจะเดินทางมามอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาทุกคนอีกครั้งในพิธีปิด วันที่ 12 มกราคม 2569
ทั้งนี้ ทีมเยาวชนจังหวัดสงขลา ยังจารึกหน้าประวัติศาสตร์ ด้วยการเป็น ทีมจากต่างประเทศทีมแรก ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” โดยบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อมีผู้ปกครองของนักเตะบางส่วนเดินทางจากประเทศไทยมาร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจบุตรหลานถึงขอบสนาม สร้างสีสันและแรงสนับสนุนสำคัญให้กับแข้งเยาวชนไทยบนเวทีลูกหนังแดนอาทิตย์อุทัย