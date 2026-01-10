เด็กหาดใหญ่ท้าชนปรัชญาบาร์ซ่า! เยาวชนสงขลา U12 เตรียมลงดวลบาร์เซโลน่าญี่ปุ่น รอบรองฯ สึบาสะคัพ

“โค้ชแน๊ก” จักวัช คงศรี หรือ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เปิดเผยความรู้สึกก่อนนำลูกทีมลงสนามพบกับทีมเยาวชนบาร์เซโลน่า ประจำประเทศญี่ปุ่น ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” รอบรองชนะเลิศ ซึ่งมีกำหนดลงสนามในวันที่ 11 มกราคมนี้ เวลา 12.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน “สงขลาคัพ ประจำปี 2568” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในฐานะตัวแทนประเทศไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนเวทีนานาชาติ หลังประเดิมสนามคว้าชัย 2 นัดรวด ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ศึกฟุตบอลเยาวชนรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะไปพบกับทีมบาร์เซโลน่า ประจำประเทศญี่ปุ่น
โค้ชแน๊ก กล่าวถึงการเผชิญหน้ากับทีมชื่อดังระดับโลกว่า “ก่อนอื่นผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่จะได้เจอกับทีมเยาวชนบาร์เซโลน่า ประจำญี่ปุ่น เพราะถือเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีปรัชญาฟุตบอลชัดเจนและเป็นต้นแบบของหลายทีมทั่วโลก”
พร้อมกันนี้ยังยอมรับถึงความแข็งแกร่งของคู่แข่ง โดยระบุว่า “ทั้งเขาและเราต่างซุ่มดูฟอร์มทีมกันและกัน ต้องยอมรับว่าสไตล์วิธีการเล่นของเขา แม้จะเป็นเยาวชนบาร์เซโลน่า อายุเพียง 12 ปี ประจำญี่ปุ่น แต่เล่นได้เหมือนกับบาร์เซโลน่าของแท้จริงๆ ทั้งในเรื่องการครอบครองบอล แท็คติก และการเคลื่อนที่ในสนาม”
อย่างไรก็ตาม กุนซือทีมเยาวชนสงขลามองว่าเกมนี้จะเป็นการต่อสู้ที่สนุกและสูสี พร้อมเชื่อมั่นในความพร้อมของลูกทีม “ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกและสูสี เขามีทีมและศาสตร์ฟุตบอลที่ดี แต่เราก็มีการเก็บตัวและฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นในเกมฟุตบอล อะไรก็เกิดขึ้นได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะและการตัดสินใจในสนาม”
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเยาวชนจังหวัดสงขลา กับ ทีมเยาวชนบาร์เซโลน่า ประจำญี่ปุ่น จะลงสนามในวันที่ 11 มกราคมนี้ โดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์ทันที
ทั้งนี้ ทีมเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้จารึกหน้าประวัติศาสตร์ ด้วยการเป็น ทีมจากต่างประเทศทีมแรก ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ”