เด็กหาดใหญ่กระหึ่ม! เยาวชนสงขลาโค่นบาร์ซาญี่ปุ่น 1-0 ลิ่วชิงแชมป์ “สึบาสะ คัพ”

ทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัวแทนประเทศไทย เดินหน้าสร้างผลงานกระหึ่มแดนอาทิตย์อุทัยในศึกฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังเฉือนเอาชนะทีมเยาวชนบาร์เซโลน่า ประจำประเทศญี่ปุ่น (BARÇA Academy Katsushika) ไปด้วยสกอร์ 1-0 ในรอบรองชนะเลิศ ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แบบสุดเซอร์ไพรส์
ทีมเยาวชนจังหวัดสงขลาจารึกหน้าประวัติศาสตร์ ในฐานะ ทีมจากต่างประเทศทีมแรกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขัน รายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” โดยเข้าร่วมในฐานะแชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน “สงขลาคัพ ประจำปี 2568” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ก่อนหน้านี้ แข้งจิ๋วจากหาดใหญ่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่ง เก็บชัยชนะมาแล้ว 2 นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่ม เริ่มจากเฉือนเอาชนะ มุซาชิ เอฟซี ทีมเยาวชนเจ้าถิ่น 1-0 ต่อด้วยการเอาชนะ คัตซุชิกะ ซีเล็กต์ 2-0 ก่อนจะโคจรมาพบกับ BARÇA Academy Katsushika ในรอบรองชนะเลิศ
เกมดังกล่าวเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นและสูสี ก่อนที่ทีมเยาวชนจังหวัดสงขลาจะมาได้ประตูชัยจากจุดโทษของ นนทพัทธ์ หมาดหมีน ส่งทีมคว้าชัยชนะ 1-0 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ โดยผลงานตลอดทัวร์นาเมนต์ ทีมยัง ไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว