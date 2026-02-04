เดือดจัด! ยูเครนซัด'อินฟานติโน'สิ้นคิด หลังเปรยคิดยกเลิกแบนรัสเซีย

มัตวี บิดนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของยูเครน ออกมาวิจารณ์ จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า อย่างรุนแรง หลังออกมาเผยว่ากำลังพิจารณายกเลิกคำสั่งแบนทีมชาติและสโมสรรัสเซียจากเวทีนานาชาติ
รัสเซีย ถูกฟีฟ่าและยูฟ่าสั่งแบนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 หลังเปิดฉากสงครามกับยูเครน ทำให้ทัพหมีขาวต้องพลาดฟุตบอลโลก 2022, ยูโร 2024 และจะไม่ได้ร่วมศึกฟุตบอลโลก 2026
อย่างไรก็ตาม อินฟานติโน เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า
“การแบนนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร มันแค่สร้างความหงุดหงิด ความเกลียดชัง และความแตกแยกมากขึ้น การเปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจากรัสเซียได้เล่นฟุตบอลในยุโรป อาจเป็นส่วนหนึ่งของทางออก”
คำพูดดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างหนักในฝั่งยูเครน โดย บิดนี ตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างดุเดือดว่า
“คำพูดของ จานนี อินฟานติโน ฟังดูไร้ความรับผิดชอบ และถ้าจะพูดตรงๆ ก็คือสิ้นคิด เขาพยายามแยกฟุตบอลออกจากความจริง ทั้งที่ในความเป็นจริง เด็กๆกำลังถูกสังหารจากสงคราม”
“ตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกราน มีนักกีฬาและโค้ชยูเครนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 650 คน ในนั้นเป็นนักฟุตบอลมากกว่าหนึ่งร้อยคน”
“สงครามคืออาชญากรรม ไม่ใช่เรื่องการเมือง และเป็นรัสเซียเองที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างข้ออ้างให้กับการรุกราน”
“ตราบใดที่ชาวยูเครนยังถูกฆ่า และกีฬายังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ธงชาติและสัญลักษณ์ของรัสเซียไม่ควรมีที่ยืนในเวทีที่ยึดถือคุณค่าอย่างความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และแฟร์เพลย์”
ด้าน เซอร์ฮี พัลคิน ซีอีโอของ ชัคตาร์ โดเนตส์ค แชมป์ลีกยูเครน 15 สมัย ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน โดยกล่าวว่า
“คำพูดของอินฟานติโนสะท้อนให้เห็นถึงการตัดขาดจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง มันคือความพยายามที่จะทำเหมือนว่าสงครามและการรุกรานไม่เคยเกิดขึ้น”
“ฟุตบอลไม่สามารถดำรงอยู่โดยไม่สนใจความเป็นจริง และไม่มีสิทธิ์หลับตาต่อความชั่วร้าย”
ทั้งนี้ อินฟานติโนเคยได้รับเหรียญ “Order of Friendship” จากประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน หลังรัสเซียเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2018
แม้จะถูกแบนจากฟีฟ่าและยูฟ่า รัสเซียยังคงลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับบางชาติที่อยู่นอกโลกตะวันตก ขณะที่ยูเครนยืนยันจุดยืนเดิมว่า จะต่อต้านการกลับคืนสู่เวทีฟุตบอลนานาชาติของรัสเซียอย่างถึงที่สุด