เดี๋ยวก็คืนฟอร์ม! คล็อปป์ไม่กังวลซาลาห์มีปัญหาฟอร์มตก

เยอร์เกน คล็อปป์ เฮดโค้ชลิเวอร์พูล เชื่อมั่นว่า โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งอย่างแน่นอนในช่วงท้ายฤดูกาล หลังกรำศึกหนักมาตลอดในเดือนมกราคม

กองหน้าวัย 29 ปี กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานในสนามที่ย่ำแย่ลง หลังจากที่ยิงไม่ได้มาตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 3 ประตูในรอบ 10 นัดที่ผ่านมา เป็นการยิงได้จากจุดโทษทั้งสิ้น

"ปัญหาที่เราเจอก็คือช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เขามีช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสที่สุดตลอดชีวิตค้าแข้งที่ผ่านมา" คล็อปป์กล่าว

"เขาต้องกรำศึกในอัฟคอนอย่างหนัก อียิปต์เข้าถึงรอบชิง พวกเขาต้องเล่น 120 นาทีอยู่หลายนัด และบทบาทของเขาก็สำคัญมากๆ มันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่บนบ่าของเขา การต้องประชุมห้องแต่งตัวย รวมถึงไม่ได้พักฟื้นร่างกายเลย

"ผู้เล่นอย่างโมเป็นคนชอบเลี้ยงบอลและเขาก็ทำได้ดีมาก เขาทำประตูสวยๆ ได้มากมายด้วยการเลี้ยงบอล ผมควรจะบอกให้เขาหยุดเลี้ยงบอลเหรอ? ไม่มีทาง เขาเลี้ยงบอลในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเก็บบอล เล่นแบบง่ายๆ ทั้งหมดเป็นแบบนี้

"แต่พวกเด็กๆ ต้องโฟกัสกับทุกๆ วัน ผมรู้ว่าโมจะกลับมาปิดฤดูกาลอย่างแข็งแกร่ง มันเป็นแค่ช่วงเวลาที่เราต้องรีเซ็ต เพราะแต่ละเกมสำหรับเราคือรอบชิงชนะเลิศ" know that Mo will finish strong. It’s just at the moment we have to reset because each game for us is a final.”