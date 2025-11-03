มาร์ค แจ็คสันBRUTD
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

เดิมพันสูง! "แจ็คสัน" รับกดดันแต่บุรีรัมย์พร้อมบู๊เซี่ยงไฮ้หนีบ๊วย ACL Elite

ความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนเกม AFC Champions League Elite 2025/26 รอบลีกสเตจ นัดที่ 4 ที่จะแข่งขันกันในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.15 น. โดย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เตรียมเปิดสนาม บุรีรัมย์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี จากประเทศจีน (ถ่ายทอดสดทาง YouTube: BG SPORTS)

การแข่งขันนัดนี้ถือเป็นนัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลุ้นเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของทั้งสองทีม เนื่องจาก "ปราสาทสายฟ้า" ลงเล่นไปแล้ว 3 นัด เก็บได้ 3 คะแนน (ชนะ 1 แพ้ 2) อยู่ในอันดับรองสุดท้ายของโซนตะวันออก ขณะที่ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต อยู่อันดับสุดท้ายของตาราง (เสมอ 1 แพ้ 2) และยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลย

มาร์ค แจ็คสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนเกมว่า ทีมมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีโปรแกรมการแข่งขันที่แน่น แต่ผู้เล่นทุกคนยังดูแลสภาพร่างกายได้ดีและมีความมั่นใจเต็มเปี่ยม

กุนซือชาวอังกฤษเน้นย้ำถึงความสำคัญของสามแต้มในนัดนี้ "เราต่างคาดหวังผลลัพธ์ของเกมนัดนี้ไว้สูงมาก แรงกดดันก็อยู่ในจุดที่มากด้วยเช่นกัน แต่นักเตะทุกคนก็ถือว่าทำได้ดีในการฝึกซ้อม ทั้งในด้านของแท็กติก รวมถึงความมั่นใจ ที่พร้อมอย่างเต็มที่สำหรับเกมในวันพรุ่งนี้"

มาร์ค แจ็คสัน ระบุว่า ทีมได้วิเคราะห์สไตล์การเล่นและจุดเด่นของคู่แข่งอย่างละเอียดแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เขาเน้นย้ำคือ "ผมอยากให้เรามุ่งเน้นเป็นหลัก คือ วิธีการเล่นของทีมเรา ก่อนที่จะพบกับ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี ในวันพรุ่งนี้"

ด้าน เคนเน็ต ดูกอล ผู้เล่นของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวถึงความพร้อมของทีมว่า "แม้ทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ทุกคนปรับตัวกับแท็กติกของโค้ชได้รวดเร็ว และพร้อมลงเล่นเต็มที่ในเกมนี้" พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนบอลที่คอยส่งแรงใจให้เสมอ และให้คำมั่นว่า "เราจะพยายามเก็บ 3 คะแนน ให้ได้ในเกมนี้"

