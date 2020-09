เดอ บรอยน์ คว้าแข้งยอดเยี่ยมแห่งปี PFA, อาร์โนลด์ซิวดาวรุ่ง

เควิน เดอ บรอยน์ กองกลางตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ (PFA) ประจำฤดูกาล 2019-2020 ไปครอง

แม้ว่าเรือใบสีฟ้าจะเสียตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกให้แก่ลิเวอร์พูล แต่ผลงานส่วนตัวของมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมนั้นยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง ด้วยการคว้าตำแหน่งนักเตะที่แอสซิสต์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดไปถึง 20 ครั้ง รวมถึงยังยิงได้ 13 ประตู จากการลงเล่น 35 เกม

ขณะที่รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมตกเป็นของ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ็คขวาของลิเวอร์พูล ซึ่งทำไป 13 แอสซิสต์ เป็นรองแค่ เดอ บรอยน์ เพียงคนเดียว รวมถึงยังยิงได้ 4 ประตู จากการลงเล่นครบทั้ง 38 เกม ในฤดูกาลประวัติศาสตร์ที่หงส์แดงคว้าแชมป์ที่รอคอยได้สำเร็จ

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!

