เดือดนอกสนาม! มิลานดวลPES 2020งูใหญ่ศึกดาร์บี้ออนไลน์

เอซี มิลาน และ อินเตอร์ มิลาน จะส่งตัวแทนมาทำการแข่งขันมิลาน ดาร์บี้ แมตช์ ฉบับออนไลน์ ผ่านเกม Pro Evolution Soccer 2020 โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง DAZN

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงอิตาลีที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 18,279 ราย

โดยในขณะที่ยังไม่มีทีท่าว่ากัลโช เซเรีย อา จะกลับมาแข่งขันได้อีกทีเมื่อไหร่ ทางด้านสองทีมเมืองมิลานได้ร่วมกันจัดการแข่งขันมิลาน ดาร์บี้ นอกรอบผ่านเกม PES 2020 ซึ่งทางปีศาจแดงดำจะส่ง ราฟาเอล เลเอา แนวรุกโปรตุกีส ลงวัดฝีมือกับ เซบาสเตียโน เอสโปซิโต้ กองหน้าดาวรุ่งของทัพงูใหญ่ ในวันที่ 11 เมษายนนี้ เวลา 17.30 น.เวลาประเทศไทย

โดยนอกจากจะแข่งขันเกมแล้ว พวกเขายังเปิดช่องทางบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคร้ายครั้งนี้อีกด้วย

Get ready for the first-ever #eDerbyMilano, Saturday at 12.30 CEST 🎮⚽@RafaeLeao7 takes on Esposito in a @officialpes game. Save the date!



Sabato non perdetevi il primo eDerby di Milano: Leão sfida Esposito a #eFootballPES2020 🎮⚽#acmilantogether@DAZN_IT pic.twitter.com/9DlPmdF5UP