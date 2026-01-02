เดมเบเล่ช้างป่า! อุทัยธานี เสริมรายแรกคว้า “เลอันโดร ริเบโร่” ปีกบราซิล อดีตแข้งซองนัม

อุทัยธานี เอฟซี ขยับเสริมทัพรายแรกต้อนรับปี 2026 ด้วยการคว้าตัว “เลอันโดร ริเบโร่” ปีกตัวรุกริมเส้น ชาวบราซิล เข้ามาเสริมในโควต้าต่างชาติเลกสอง
แข้งวัย 30 ปี เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสโมสร อินเตอร์นาซิอองนาล ทีมดังจากลีกบราซิล ก่อนออกไปหาความท้าทายในหลายลีกต่างประเทศ ด้วยสไตล์การเล่นที่โดดเด่นด้านความคล่องตัว ความเร็ว และการสร้างสรรค์เกมรุกจากริมเส้น โดยล่าสุดค้าแข้งอยู่กับ ซองนัม เอฟซี ในศึก เคลีก 2 ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนย้ายมาร่วมทัพ ช้างป่าห้วยขาแข้ง
สำหรับ เลอันโดร ริเบโร่ ที่มีประสบการณ์ลงเล่นในเคลีก 35 นัดยิง 4 ประตู 9 แอสซิสต์ และ เคลีก 2 ถึง 122 นัด ยิง 22 ประตู 21 แอสซิสต์ถูกพูดถึงในลีกเกาหลีใต้ด้วยใบหน้าที่คล้าย อุสมาน เดมเบเล่ เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์คนล่าสุด โดยเขาจะเข้ามาแทนที่โควต้าของ ชิโกซี่ เอ็มบาห์ ที่ถูกปล่อยตัวออกไป