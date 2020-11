เด่นสุดในกลุ่ม E! AFC ยก เอกนิษฐ์ ดาวรุ่งน่าจับตา ACL โซนตะวันออก

เอกนิษฐ์ ปัญญา กองกลางสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 โซนตะวันออก ที่กำลังจะกลับมาแข่งขันกันต่อที่สนามกลาง ในประเทศกาตาร์

ดาวรุ่งวัย 21 ปี มีส่วนสำคัญพาทัพ กว่างโซ้งฯ ผงาดคว้าแชมป์โตโยต้า ไทยลีก ฤดูกาล 2019 อย่างยิ่งใหญ่ และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร โดยปัจจุบันกำลังพาทีมลุ้นป้องกันแชมป์ลีก รวมถึงเตรียมนำทัพ กว่างโซ้งฯ ทำศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 โซนตะวันออก ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ ในช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม นี้

โดย ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ AFC ได้เผยถึงแนวรุก สิงห์ เชียงรายฯ ว่า "เขามีขวบปีที่ยอดเยี่ยมเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยการพาเชียงราย ยูไนเต็ด ผงาดคว้าแชมป์ไทยลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร และผ่านเข้ามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ได้เป็นครั้งแรกเช่นกัน"

Which young star will shine brightest at #ACL2020 East?



🔸 Won Du-jae

🔸 Akhyar Rashid

🔸 Ekanit Panya

🔸 Shuto Abe

🔸 Trent Buhagiar

🔸 Chen Wei