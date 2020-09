เซบีญาคว้าแบ็คซ้ายคนใหม่, เปิดทางแมนฯยูฯซิว'เรกีลอน'

เซบีญา แถลงคว้า มาร์กอส อาคุนญา แบ็คซ้ายจาก สปอร์ติง ลิสบอน ร่วมทัพ ด้วยสัญญา 4 ปี คาดค่าตัว 10 ล้านยูโร

ก่อนหน้านี้ ทีมของ ฆูเลน โลเปเตกี พยายามติดต่อขอยืม เซร์คิโอ เรกีลอน แบ็คซ้ายจากเรอัล มาดริด มาใช้งานอีก 1 ฤดูกาล แต่ล่าสุดพวกเขาล้มเลิกความพยายามนั้นแล้ว หลังจัดการดึงแบ็คทีมชาติอาร์เจนตินาเข้ามาเสริมทัพเป็นรายที่ 5 ในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก ซูโซ (ย้ายมาร่วมทีมแบบถาวร), อิวาน ราคิติช, ยาสซีน บูนู และออสการ์ โรดริเกวซ

นั่นเท่ากับว่า ตอนนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด กลายเป็นทีมเต็งจ๋าที่จะได้ เซร์คิโอ เรกีลอน ไปครอง โดยรายงานระบุว่า พวกเขาไม่มีปัญหากับการจ่ายค่าตัวและค่าเหนื่อยของกองหลังทีมชาติสเปน

อย่างไรก็ดี อุปสรรคเดียวในการเจรจาครั้งนี้คือ เรอัล มาดริด ต้องการใส่เงื่อนไขซื้อกลับไว้ในสัญญาด้วย ขณะที่ปีศาจแดงปฏิเสธที่จะทำตามความต้องการของราชันชุดขาว

ทั้งนี้ ทีมของ โอเล กุนนาร์ โซลชา เพิ่งได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมเพียงรายเดียว นั่นคือ ดอนนี ฟาน เดอ เบ็ค ที่ย้ายมาจากอาแย็กซ์ ด้วยค่าตัว 35 ล้านปอนด์

🚨 @AcunaMarcos17 has signed for #SevillaFC and will arrive at the pre-season training camp later today. ⚪️🔴🇦🇷 #vamosmiSevilla #WeareSevilla