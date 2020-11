เซ่นชัยเอฟเวอร์ตัน! แมนฯ ยูฯ คอนเฟิร์ม ชอว์ พักยาว 1 เดือน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเปิดเผยว่า ลุค ชอว์ ต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นเวลาถึง 1 เดือน

แบ็คซ้ายชาวอังกฤษต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 67 ของศึกพรีเมียร์ลีกเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่บุกชนะเอฟเวอร์ตัน 3-1 หลังจากมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง

และการที่ต้องพักยาวถึง 1 เดือนนั้น ทำให้ ชอว์ น่าจะหมดสิทธิ์ช่วยปีศาจแดงในพรีเมียร์ลีก 3 เกม ได้แก่ พบกับเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน, เซาแธมป์ตัน และเวสต์แฮม ยูไนเต็ด รวมถึงในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในรอบแบ่งกลุ่มอีก 3 เกมที่เหลือ ซึ่งจะพบกับอินตันบูล บาซัคเซฮิร, ปารีส แซงต์-แชร์กแมง และ แอร์เบ ไลป์ซิก

We're all wishing you a speedy recovery, @LukeShaw23! 💪#MUFC