เชื่อว่าล้ำเกิน 5 ซม.! ฟูแลมติดต่อ PGMOL ประเด็นลูกยิง’เวียร์ตซ์’ไม่ล้ำหน้า

มาร์โก ซิลวา กุนซือ ฟูแลม เผยว่าต้นสังกัดได้สอบถามไปยัง คณะกรรมการการตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ หรือ PGMOL จากกรณีลูกยิงของ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ไม่ถูกตัดสินเป็นจังหวะล้ำหน้า
ในเกมที่คราเวน ค็อตเทจ ทีมหงส์แดงได้ประตูตีเสมอจากแนวรุกทีมชาติเยอรมันในนาที 57 ซึ่งไลน์แมนยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้า ทว่ามีการเช็ก VAR ก่อนเปลี่ยนคำตัดสินเป็นประตู ก่อนที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอแบบสุดมัน 2-2
หลังเกม มีการชี้แจงว่าสาเหตุที่ลูกยิงของ เวียร์ตซ์ ไม่ล้ำหน้าเป็นเพราะการใช้ “ค่าความคลาดเคลื่อน” ราว 5 เซนติเมตรมาใช้ในการพิจารณาลูกล้ำหน้าที่ถูกใช้เพื่อชดเชยความบกพร่องของเทคโนโลยีมาตั้งแต่หลายฤดูกาลก่อน ซึ่งยังคงถูกใช้ต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ แม้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้แล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตาม แม้ได้รับคำชี้แจงแต่ ซิลวา และทาง ฟูแลม ยังคาใจและได้สอบถามไปยัง PGMOL ซึ่งพวกเขามองว่าจากภาพช้าในมุมพวกเขา เวียร์ตซ์ ล้ำมากกว่า 5 เซนติเมตร
“สโมสรพยายามที่จะติดต่อ (กับ PGMOL) จนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้รับคำชี้แจงใด ๆ
“เรายังรอฟีคแบ็คจากพรีเมียร์ลีก, จาก PGMOL เพราะมันสำคัญกับเรามาก ๆ
“ผมไม่มีวิธีการวัดหรอก แต่ในความเห็นของผมมันมากเกินกว่า 5 เซนติเมตร
“ยิ่งคุณกลับไปดูช่วงที่จ่ายบอลในภาพทั้งหมดที่มี, นักเตะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าที่ชัดเจนมาก ๆ”
พร้อมยกตัวอย่างลูกยิงของ เอมิล สมิธ โรว์ ในเกมพบ คริสตัล พาเลซ ที่ถูกจับล้ำหน้าแบบเฉียดฉิวที่พวกเขามองว่ามันไม่ถึง 5 เซนติเมตร แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจาก PGMOL แต่อย่างใด
“ตอนที่เราทำประตูใส่พาเลซได้ เรื่องค่าความคลาดเคลื่อน 5 เซนติเมตร มันไปอยู่ตรงไหนกัน?
“มันล้ำแค่ครึ่งเล็บนิ้วเท้า บางทีอาจจะแค่ 1-2 เซนติเมตรด้วยซ้ำที่ล้ำหน้าออกมา”