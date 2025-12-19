เชื่อว่าดีกว่านี้ได้! บรูโนเปิดใจมีโอกาสลาแมนฯ ยูฯสองครั้งแต่เลือกอยู่ต่อ

บรูโน แฟร์นันด์ส กัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงสาเหตุที่ยังคงเลือกค้าแข้งอยู่กับสโมสร แม้ได้รับข้อเสนอย้ายทีมที่ดีมาก ๆ ถึงสองครั้ง
กลางสัปดาห์นี้มีบทสัมภาษณ์ของ บรูโน ที่เผยว่าทีมปีศาจแดงต้องการปล่อยตัวเขาไปร่วมทีม อัล ฮิลาล ในซัมเมอร์ที่ผ่านมา ผ่านทาง Canal 11 สื่อท้องถิ่นของโปรตุเกส ซึ่งเกิดขึ้นหลังเกมที่ทีมเสมอ บอร์นมัธ 4-4
ก่อนที่แหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสร จะยืนยันว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่มีการพูดคุยกันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน
โดย บรูโน ให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมากับ ริโอ พูดถึงความภักดีที่ยังมีให้สโมสรแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในมกราคม ปี 2020 และกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีม
“เมื่อตอนที่ผมย้ายมายังสโมสร, นอกจากรักการได้อยู่ที่นี่และรักสโมสร ผมคิดว่าความภักดีของผมคือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดที่ผมร่วมเผชิญกับสโมสร และผมมีโอกาสลาทีมถึงสองครั้ง” บรูโน เปิดใจกับ ริโอ ในรายการ Rio Ferdinand Presents Podcast
“สโมสรบอกว่า ‘ไม่, เราต้องการคุณ’, และผมได้ตอบ ‘โอเค, ในเมื่อคุณมอบบางสิ่งให้ผม ผมก็จะตอบแทนบางสิ่งให้กับคุณ’
“แน่นอน, ผมคิดว่าช่วงเวลากับสโมสรไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผมต้องการ เพราะผมต้องการคว้าแชมป์ และผมไม่ได้ชูถ้วยแชมป์มากอย่างที่ควร
“แต่ในขณะเดียวกัน ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้มอบให้กับสโมสรยังคงมีความสำคัญ ซึ่งไม่ได้จะลดทอนความสำคัญของนักเตะคนอื่นที่อยู่ที่นี่ และผ่านอะไรมาด้วยกัน
“ในช่วงที่ทีมพบความลำบากถึงขีดสุด ผมอยู่รับใช้สโมสรแห่งนี้ และผมคิดว่าทุกคนที่สโมสร ผมหวังว่าทุกคนจะตระหนักได้ถึงโอกาสที่ผมมีมันก็ดีมากเช่นกัน
“ดังนั้น ผมรู้ตัวดีว่าผมสามารถเลือกไปในเส้นทางอื่นได้ ผมเลือกไปในทางอื่น ซึ่งบางทีอาจคว้าแชมป์มากกว่านี้ และมีผู้คนพูดถึงผมในทิศทางที่ต่างออกไปเพราะจำนวนถ้วยแชมป์ในเกียรติประวัติของผม
“ทุกวันนี้ผู้คนจะพูดว่าคุณเป็นนักเตะที่ดีหรือแย่ ในตอนที่คุณคว้าแชมป์หรือพลาดแชมป์เท่านั้น
โดย บรูโน เน้นย้ำว่าเขาเลือกอยู่กับทีมต่อไปเพราะยังเชื่อมั่นว่าทีมจะก้าวไปคว้าแชมป์ใบใหญ่ได้เหมือนยุครุ่งเรืองในอดีต
“เมื่อผมพูดถึงการเดินหน้าและคว้าแชมป์ ผมอยู่ที่นี่ต่อเพราะผมคิดว่าผมยังสามารถคว้าแชมป์ที่นี่ได้
“ผมคงไม่อยู่ต่อถ้าสโมสรไม่บอกผมว่าเป้าหมายของเรายังคงไปอยู่ในระดับสูงสุดที่เราสามารถไปได้, กลับไปกวาดถ้วยแชมป์, กลับไปในจุดที่สโมสรของเราเคยอยู่
“เพราะถ้าหากนั่นไม่ใช่เป้าหมาย ถ้าแบบนั้นผมคงไม่อยู่กับทีมที่นี่แล้ว
“แต่เพราะผมรู้เป้าหมายของสโมสรที่จะกลับไปในจุดที่พวกเขาต้องการ และจุดที่ผมต้องการให้สโมสรแห่งนี้ไปถึง นั่นคือเหตุผลแรกที่ผมย้ายมาอยู่กับสโมสร ถ้าผมช่วยทีมกลับไปอยู่จุดนั้นได้ นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการทำ”