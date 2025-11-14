เชิดชูตำนาน! 'ลาปอร์ต้า'ยืนยันเตรียมสร้างรูปปั้น เมสซี ที่สนามคัมป์นู

โจน ลาปอร์ต้า ประธานบาร์เซโลนา ยืนยันว่ากำลังออกแบบรูปปั้นของ ลิโอเนล เมสซี่ มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินา เพื่อตั้งไว้บริเวณหน้าสนามคัมป์นูที่กำลังปรับปรุงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเตะที่ฝากผลงานระดับประวัติศาสตร์ไว้กับสโมสร
ดาวเตะอาร์เจนไตน์ ยิงให้บาร์ซาไปทั้งสิ้น 672 ประตู พาทีมคว้า 34 โทรฟี่แชมป์ ซึ่งรวมถึงลาลีกา 10 สมัย และยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 4 สมัย เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร ก่อนอำลาทีมเมื่อปี 2021 ซึ่งบิ๊กบอสอาซูลกรานาเผยว่ากำลังเตรียมสร้างรูปปั้นของ เมสซี ไว้หน้ารังเหย้าของทีมเพื่อเป็นการเชิดชูตำนานรายนี้
“พวกเรากำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ แน่นอนว่า เมสซีและครอบครัวต้องเห็นพ้องด้วย เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและมีแบบร่างขั้นสุดท้ายของรูปปั้น เราจะนำเสนออย่างเป็นทางการ" ลาปอร์ต้า กล่าว
"เราในฐานะแฟนบาร์ซาอยากเห็นรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติให้ เมสซี ในสนามใหม่ ที่ซึ่งตำนานของบาร์ซาทั้งหลายถูกจารึกไว้”
โดย คัมป์นู อยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่และเตรียมกลับมาเปิดใช้งานบางส่วนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปิดปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2023 โดยปัจจุบันบริเวณสนามมีรูปปั้นของสองตำนานอย่าง ลาสซ์โล คูบาลา และโยฮัน ครัฟฟ์ ตั้งอยู่แล้ว ขณะที่แนวคิดสร้างรูปปั้นให้ เมสซี่ ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งแต่การประชุมใหญ่สโมสรเมื่อปี 2021