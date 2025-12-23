เจ้าท่าจัดหนัก! การท่าเรือ เปิดตัว "ศิวกรณ์ - อาทิตย์ เบิร์ก" เสริมแกร่งแนวรุกสู้ศึกเลกสอง

"สิงห์เจ้าท่า" การท่าเรือ เอฟซี ประกาศขยับเสริมทัพเพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 ในช่วงเลกที่สอง ด้วยการเปิดตัวสองแข้งแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยอย่าง ศิวกรณ์ เตียตระกูล และ อาทิตย์ เบิร์ก เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับขุมกำลังภายใต้การคุมทัพของ อเล็กซานเดร กามา
สำหรับการคว้าตัว ศิวกรณ์ เตียตระกูล กองกลางวัย 31 ปี ถือเป็นดีลที่น่าสนใจหลังจากเจ้าตัวเพิ่งแยกทางกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยศิวกรณ์เลือกย้ายมาสวมยูนิฟอร์มการท่าเรือฯ ท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสร ซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้เขาจะได้กลับมาร่วมงานกับ อเล็กซานเดร กามา กุนซือคู่ใจอีกครั้ง หลังเคยประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ที่ เชียงราย ยูไนเต็ด ด้วยการคว้าแชมป์รวมกันถึง 4 รายการ ทั้งนี้ "เจ้าเฟย" มีกำหนดเดินทางเข้าแคมป์ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทันทีในวันที่ 23 ธันวาคมนี้
ขณะเดียวกัน การท่าเรือฯ ยังได้เปิดตัว อาทิตย์ เบิร์ก ดาวเตะสารพัดประโยชน์วัย 27 ปี มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจาก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จนจบฤดูกาล โดยอาทิตย์ถือเป็นแข้งใหม่รายแรกที่สโมสรประกาศคว้าตัวล่วงหน้ามาแล้ว สำหรับแนวรุกสายเลือดไทย-นอร์เวย์รายนี้ แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับ นครปฐม ยูไนเต็ด จนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของ มาโน โพลกิ้ง และมีจุดเด่นอยู่ที่ความอเนกประสงค์ สามารถลงเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุก ไม่ว่าจะเป็นกองหน้า, กองกลางตัวรุก หรือริมเส้นทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกในเกมรุกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น