เจ็บปวดมาก! 'ดิอาซ'ขอโทษยิงปาเนนก้าพลาด ทำทั้งประเทศผิดหวัง

บราฮิม ดิอาซ แนวรุกทีมชาติโมร็อกโก ออกมาขอโทษแฟนบอลอย่างเป็นทางการ หลังยิงจุดโทษพลาดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนัดชิงชนะเลิศ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ ส่งผลให้ทีมพลาดโอกาสคว้าแชมป์ไปแบบน่าเสียดาย
ดาวเตะวัย 26 ปี มีโอกาสเป็นฮ๊โร่ของชาติเมื่อเป็นคนรับหน้าที่ยิงจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง โดยเขาตัดสินใจยิงเอาเหนือชั้นแบบ “ปาเนนก้า” แต่ดันไม่ผ่านมือ เอดูอาร์ เมนดี้ นายด่านเซเนกัล ที่ยืนอ่านทางได้และรับบอลไว้ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกมต้องยืดไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ และสุดท้ายกลายเป็น“สิงโตแห่งเตรังกา” ที่ได้ประตูชัยคว้าแชมป์ AFCON เป็นสมัยที่ 2 จาก 3 ทัวร์นาเมนต์หลังสุด
หลังจบเกม ดิอาซ ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า
"หัวใจของผมเจ็บปวดมาก ผมฝันถึงตำแหน่งนี้เพราะความรักที่พวกคุณมอบให้ ทุกข้อความ ทุกการสนับสนุนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียว ผมต่อสู้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มี ด้วยหัวใจของผม" ดิอาซ กล่าว
"เมื่อวานนี้ผมผิดพลาด และผมขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่และขอโทษจากใจจริง"
"มันคงยากที่จะฟื้นตัว เพราะบาดแผลนี้คงไม่หายง่าย แต่ผมจะพยายาม ไม่ใช่เพื่อตัวผมเอง แต่เพื่อทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมและเพื่อทุกคนที่ร่วมทุกข์กับผม"
"ผมจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าวันหนึ่งผมจะสามารถตอบแทนความรักทั้งหมดนี้และเป็นความภาคภูมิใจของชาวโมร็อกโกของผมได้"
ทั้งนี้ โมร็อกโก พลาดโอกาสคว้าแชมป์ AFCON สมัยแรกในรอบเกือบ 50 ปี หลังเข้าใกล้ความสำเร็จที่สุดนับตั้งแต่คว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี 1976