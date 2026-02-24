เจิมก่อนเลย! 'คาร์ราเกอร์'เชื่อ แมนฯยูฯ การันตีตั๋ว UCL หลังบุกชนะเอฟเวอร์ตัน

เจมี คาร์ราเกอร์ อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ ฟันธงว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด การันตีพื้นที่ไปลุยศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลหน้าแล้ว หลังบุกชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปีศาจแดง กลับมาอยู่อันดับ 4 ของตารางอีกครั้ง หลังบุกเก็บสามแต้มจากท็อฟฟี่เม็นได้สำเร็จ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับการที่พรีเมียร์ลีกมีแนวโน้มจะได้โควตาพิเศษของ แชมเปี้ยนส์ลีก เพิ่มเป็นปีที่สองติดต่อกัน ทำให้ คาร์ราเกอร์ เชื่อว่าทีมของ ไมเคิล คาร์ริค จะไม่พลาดการไปลุยถ้วยใหญ่ของยุโรปฤดูกาลหน้าแน่นอน
“ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แทบจะการันตีตำแหน่งนั้น (พื้นที่ UCL) แล้ว” คาร์ราเกอร์ กล่าว
"แอสตัน วิลล่า ดูเหมือนจะเสียแต้มอยู่ในขณะนี้ และพวกเขายังมีฟุตบอลยุโรปในคืนวันพฤหัสบดี ดังนั้นจึงต้องเล่น วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ ไปอีกหลายเกม"
"ลิเวอร์พูล และ เชลซี ต่างก็ยังอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีก และพวกเขายังมีเอฟเอคัพอีกด้วย พวกเขาคงอยากทำผลงานให้ดีในอย่างน้อยหนึ่งรายการแข่งขัน อย่างน้อยก็ให้ถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ"
"ใช่ ผมมองว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำได้แน่ ไม่ได้เล่นเกมจิตวิทยานะ ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆ"