เจ้าพ่อแฟชั่น! เบเยรินแปลงเหรียญแชมป์เอฟเอ คัพเป็นต่างหู

เอคตอร์ เบเยริน แบ็คขวาของ อาร์เซนอล นำเหรียญแชมป์เอฟเอ คัพ มาดัดแปลงเป็นต่างหูสุดแฟชั่น

แบ็คขวาสแปนิชลงสนามเป็นตัวจริงช่วยทัพไอ้ปืนใหญ่เอาชนะเชลซี 2-1 คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ สมัยที่ 14 ของพวกเขามาครองได้สำเร็จ

โดยหลังจบเกม เบเยริน ได้อัปสตอรีในอินสตาแกรมโชว์ให้เห็นว่าเขานำเหรียญแชมป์เอฟเอ คัพมาดัดแปลงเป็นต่างหู ซึ่งเจ้าตัวถือเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีหัวด้านแฟชั่นสูงที่สุดคนหนึ่ง และเขามีคอลเลคชั่นเสื้อผ้า อีกทั้งยังเคยร่วมเดินแบบ Fashion Week อีกด้วย

Héctor Bellerín on Instagram story, wearing his FA Cup winners medal as an earring. [IG: hectorbellerin]



