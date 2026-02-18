เจอทีม วิดมาร์! บุรีรัมย์ ดวล เมลเบิร์น ACL Elite รอบ 16 ทีม

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยอดทีมไทยลีก เตรียมดวล เมลเบิร์น ซิตี้ สโมสรจากลีกออสเตรเลีย ในศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
‘ปราสาทสายฟ้า’ ส่งท้ายรอบลีกสเตจ ด้วยผลงานเปิด ช้าง อารีนา เอาชนะ เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว เอฟซี 2-0 ไปเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้เก็บเพิ่มเป็น 14 คะแนน จบอันดับ 4 ของตาราง
ขณะ เมลเบิร์น ที่มี ออเรลิโอ วิดมาร์ อดีตกุนซือไทยลีก คุมทัพ เพิ่งพาลูกทีมเปิดบ้านเสมอ กังวอน เอฟซี จากเกาหลีใต้ 0-0 ซึ่งผลในเกมนี้ เมลเบิร์น มี 14 แต้ม แต่ประตูได้น้อยกว่า บุรีรัมย์ ทำให้จบอันดับที่ 5 ของตาราง กลายเป็นคู่แข่งของ ‘ปราสาทสายฟ้า’ ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย
สำหรับ บุรีรัมย์ จะพบกับ เมลเบิร์น ซิตี้ ในศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยนัดแรก เมลเบิร์น จะได้เป็นเจ้าบ้าน แข่งขันวันที่ 3 หรือ 4 มีนาคม 2026 ส่วนเกมนัดที่ 2 จะกลับมาตัดสินกันที่ ช้าง อารีนา แข่งขันวันที่ 10 หรือ 11 มีนาคม 2026