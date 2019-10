เจอกันปีใหม่! งูใหญ่คอนเฟิร์มอเล็กซิสผ่าข้อเท้าพัก 3 เดือน

อินเตอร์ มิลาน แถลงยืนยันว่า อเล็กซิส ซานเชซ จะต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า ซึ่งจะทำให้เขาหมดสิทธิ์ลงสนามในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2019 แน่นอนแล้ว

แนวรุกทีมชาติชิลี ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างรุนแรงในการลงสนามให้ทีมชาติเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวกลับมาให้ต้นสังกัดเช็คอาการบาดเจ็บ

โดยล่าสุด ทัพงูใหญ่ยืนยันแล้วว่า อเล็กซิส ต้องเข้ารับการผ่าตัดและจะทำให้เขาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บราว 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ซึ่งหมายความว่าเขาจะพลาดลงสนามในปี 2019 แล้วนั่นเอง

🏥 | UPDATE@Alexis_Sanchez underwent surgery on his left ankle earlier on today



