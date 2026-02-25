เคารพกันหน่อย! กรีลิชปกป้องสเตอร์ลิ่งถูกล้อนัดเดบิวต์เฟเยนูร์ด

แจ็ค กรีลิช แนวรุกทีมชาตอังกฤษ ออกโรงปกป้อง ราฮีม สเตอร์ลิ่ง ที่ถูกล้อเลียนหลังประเดิมสนามให้ เฟเยนูร์ด
แนวรุกวัย 31 ปี กลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบ 9 เดือน นับตั้งแต่ย้ายจาก เชลซี มาร่วมทีม เฟเยนูร์ด ของ โรบิน ฟาน เพอร์ซีย์ ในเกมชนะ เทลสตาร์ 2-1 ทว่าฟอร์มของเขาดูยังไม่เข้าที่นัก
“ราฮีม สเตอร์ลิ่ง ประเดิมสนามให้เฟเยนูร์ดได้ไม่สวยเอาเสียเลย — ความจริงแล้ว มันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหายนะได้เลยจากมุมมองของสโมสรดัตช์” โพสต์ของ FootballPark
ปีกทีมชาติอังกฤษดูเหมือนกวางน้อยบนลานน้ำแข็ง 🥶
ฟอร์มรูดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022 ขาดแรงจูงใจ และดูเหมือนจะเล่นไม่ออก เมื่อไม่ได้อยู่ภายใต้การคุมทีมของคนที่ชื่อ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ตอนนี้สเตอร์ลิงก้าวเข้าสู่ช่วงบั้นปลายอาชีพแล้วล่ะ 🌇
ถึงเวลาที่เขาควรจะแขวนสตั๊ดอย่างถาวรหรือยัง?”
โพสต์ดังกล่าวของแอคเคาท์เพจหนึ่งทำให้อดีตเพื่อนร่วมทีมอย่าง กรีลิช ควันออกหู คอมเมนต์ตำหนิโพสต์ดังกล่าว พร้อมปกป้อง สเตอร์ลิง เต็มที่
“นี่แม่*โพสต์อินสตาแกรมโง่เง่าอะไรขนาดนี้วะ พวก นี่พวกนายเป็นอะไรกัน?
“เขาไม่ได้เล่นหรือซ้อมมาเป็นเวลานานมากนะ คนแบบพวกนายคือสิ่งที่ผิดปกติของโลกใบนี้ เคารพกันหน่อยสิพวก”