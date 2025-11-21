Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

เคอร์เคซคือตัวอย่าง! เชียเรอร์เตือนลิเวอร์พูล’เซเมนโย’อาจเล่นไม่ออกกับทีมใหญ่

อลัน เชียเรอร์ ตำนานกองหน้า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แสดงความกังวลว่า อองตวน เซเมนโย อาจมีตกอยู่ในสถานการณ์แบบ มิลอส เคอร์เคซ ที่เล่นไม่ออกเมื่อย้ายมาเล่นให้กับทีมใหญ่

แนวรุกทีมชาติกานา ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ ทำไปแล้ว 6 ประตูกับ 3 แอสซิสต์ใน 11 เกมในพรีเมียร์ลีก

อีกทั้งรายงานที่ว่าค่าฉีกสัญญา 60+5 ล้านปอนด์ของเขาจะทำงานในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้ 

“อองตวน เซเมนโย เป็นข่าวย้ายไปเล่นที่แอนฟิลด์ ผมไม่รู้ว่าแผนการเสริมทัพของลิเวอร์พูลสำหรับฤดูกาลหน้าจะเป็นอย่างไร แต่มีหลายสโมสรแน่ที่จะสอบถามดีลคว้าตัวเขาเพราะด้วยทักษะความสามารถที่นักเตะคนนี้มี” เชียเรอร์ เผย

“อย่างที่เราได้เห็น เคอร์เคซ ที่เล่นได้ดีเลยกับบอร์นมัธซึ่งก็เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยม แต่หากเทียบขนาดสโมสร มันเล็กมากเมื่อเทียบกับทีมอย่าง ลิเวอร์พูล ผมคิดว่าคุณสามารถพูดแบบนั้นได้กับนักเตะส่วนใหญ่ สโมสรเหล่านี้ลงทุนมหาศาลเพื่อคว้านักเตะมาร่วมทีม ดังนั้นพวกเขารู้ทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับนักเตะอยู่แล้ว”

