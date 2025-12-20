Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

เคลียร์ใจเรียบร้อย! โจนส์เผย 'ซาลาห์' ขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้ว

เคอร์ติส โจนส์ กองกลาง ลิเวอร์พูล เผยว่า โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ได้ขอโทษเพื่อนร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว หลังโดนวิจารณ์อย่างหนักจากบทสัมภาษณ์โจมตีสโมสรและ อาร์เนอ ชล็อต

ดาวเตะชาวอียิปต์ ให้สัมภาษณ์แสดงความไม่พอใจว่าสโมสรทำให้เขาเป็น “แพะรัปบาป” ในช่วงที่ทีมผลงานไม่ดี พร้อมยอมรับว่าความสัมพันธ์กับกุนซือชาวดัตช์สั่นคลอน

อย่างไรก็ตาม โจนส์ เผยกับ Sky Sports ว่า ซาลาห์ ได้พูดคุยแบบเปิดใจกับเพื่อนร่วมทีมและกล่าวขอโทษจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว

โม เป็นคนตรงไปตรงมา เขาขอโทษพวกเรา หากคำพูดของเขาทำให้ใครรู้สึกไม่ดี นั่นคือตัวตนของเขา เขายังเป็นโมคนเดิม, ยิ้มแย้ม และทุกคนก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนเดิม ผมคิดว่านี่คือส่วนหนึ่งของความเป็นผู้ชนะ” โจนส์ กล่าว

"เมื่อใดที่มีความโกรธเกิดขึ้นจากพวกเรา รวมถึงตัวผมเองด้วย มันมาจากเจตนาที่ดีเสมอ ในตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้แสดงออกมาอย่างเหมาะสมนัก แต่มันไม่เคยมีเจตนาที่จะให้ส่งผลต่อทีม, สตาฟฟ์, โค้ช หรือใครก็ตาม ตอนนี้เราผ่านช่วงนั้นมาแล้ว"

