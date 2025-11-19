เคยสัญญากันไว้! โรเบิร์ตสันเผยคิดถึง โจต้า ทั้งวัน ก่อนพาสกอตแลนด์คัมแบ็คฟุตบอลโลก

แอนดี้ โรเบิร์ตสัน แบ็คซ้ายจอมเก๋าทีมชาติสกอตแลนด์ ยอมรับว่าแทบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เพราะคิดถึงคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับ ดิโอโก้ โจต้า ตลอดทั้งวัน ก่อนเกมชนะเดนมาร์ก 4-2 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก
สก็อตแลนด์ เอาชนะ เดนมาร์ก 4-2 คว้าตั๋วกลับไปลุยเวิลด์คัพครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1998 ซึ่ง'ร็อบโบ้'เผยว่าเคยคุยกับอดีตเพื่อนร่วมทีม ลิเวอร์พูล ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยทั้งคู่คุยกันเสมอว่าอยากไปฟุตบอลโลกด้วยกัน
“ผมซ่อนอารมณ์ไว้อย่างดี แต่วันนี้ผมรู้สึกแย่จริงๆ ผมรู้ดีว่าอายุขนาดนี้แล้ว นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของผมที่จะได้ไปฟุตบอลโลก” โรเบิร์ตสัน กล่าว
“ผมไม่สามารถเอา ดิโอโก้ โจต้า เพื่อนรักของผม ออกจากหัวได้เลยวันนี้ เราคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกบ่อยมาก”
โดย โรเบิร์ตสัน เล่าถึงความฝันร่วมกันระหว่างเขากับโจต้าว่า
“เขาพลาดฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเพราะบาดเจ็บ ผมพลาดเพราะสก็อตแลนด์ไม่ผ่านเข้ารอบ และเรามักคุยกันเสมอว่ามันจะรู้สึกยังไงถ้าเราได้ไปฟุตบอลโลกด้วยกัน”
“ผมแย่มากตอนอยู่คนเดียวในห้องก่อนลงสนาม ผมคิดว่าผมซ่อนมันจากทุกคนได้ดี ผมรู้ว่าเขาคงอยู่ที่ไหนสักแห่งและกำลังยิ้มให้ผมในคืนนี้ ผมเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยทั้งวัน”