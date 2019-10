เคียงข้างฟาติ! ศุภณัฏฐ์ติดโผ 60 แข้งดาวรุ่งน่าจับตาปีนี้

The Guardian สื่อชื่อดังของอังกฤษ คัดเลือกผู้เล่นดาวรุ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลกจำนวน 60 คน ที่เกิดในปี ค.ศ. 2002 ปรากฏว่ามีชื่อของ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา กองหน้าดีกรีทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ติดโผเข้ามาด้วย

ดาวยิงวัย 17 ปี ก้าวขึ้นมาติดทัพช้างศึกชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อย โดยเพิ่งจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมอุ่นเครื่องวันนี้ (10 ตุลาคม) ที่เสมอกับคองโก 1-1 ที่สนามลีโอ สเตเดี้ยม

"กองหน้าที่ได้รับการจับตามองจากสโมสรใหญ่ของเกาหลีใต้และจีน เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดอันดับ 5 ในเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รวมถึงเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ทำประตูได้ในเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีกด้วย"

