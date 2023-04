เคนพูดถึงเสียงวิจารณ์โจมตีเล่นใหญ่เรียกใบแดงดูคูเร

ดาวยิงไก่เดือยทองโต้เสียงวิจารณ์ตบตาเรียกใบแดงจากจังหวะโดนกองกลางท็อฟฟีนอกเกม

แฮร์รี เคน กองหน้า ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พูดถึงจังหวะที่เขาโดน อับดูลาย ดูคูเร พักที่ใบหน้าจนอีกฝ่ายโดนใบแดง ซึ่งเขาโดนวิจารณ์ว่าแกล้งเจ็บเกินจริง

ย้อนไปในเกมที่กูดิสัน พาร์ค ดาวยิงทีมชาติอังกฤษไปทำฟาวล์ เดมาไร เกรย์ ก่อนจะมีเรื่องกับ ดูคูเร ที่ช้มือป้ายไปที่หน้า ทำให้ เคน ลงไปนอนกองกับพื้น และจบลงด้วยผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกจากสนาม

หลังจากนั้นมีเสียงวิจารณ์ตามมาว่า เคน แกล้งเจ็บเกินจริงแต่ทว่า เคน ยืนยันว่าเสียงวิจารณ์ไม่กระทบกับเขา และยังมีสมาธิช่วยทีมในเกมที่เหลือของฤดูกาล

“ผมสบายดี ผมไม่ได้ยินใครบอกว่ามันไม่ใช่ใบแดง ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือฟุตบอล มันเป็นในแบบนั้น และทุกคนมีความคิดของพวกเขาเอง สมาธิของผมอยู่ที่การพยายามช่วยทีมในเกม และนั่นคือสิ่งที่ผมทำ”







WHAT NEXT? Kane netted the winner for Spurs in their dramatic 2-1 victory over Brighton last time out, with that result keeping them fifth in the Premier League table – three points adrift of Manchester United and Newcastle in the battle for Champions League qualification.