เข้าใจแฟนบอล! กาบาเยโรป้องการตัดสินใจถอดพาลเมอร์สองเกมติด

วิลลี กาบาเยโร ผู้ช่วยผู้จัดการทีม เชลซี ออกมาปกป้องการตัดสินใจถอด โคล พาลเมอร์ ออกในตอนที่ทีมต้องการประตู ก่อนจบเกมเสมอ บอร์นมัธ 2-2
เป็นอีกเกมที่ พาลเมอร์ ถูกเปลี่ยนออกจากสนามในครึ่งหลังนาที 63 ในช่วงที่ทีมยังต้องการประตูเพื่อขึ้นนำคู่แข่ง ซึ่งมันทำให้นักเตะออกอาการไม่พอใจ รวมถึงแฟนบอลที่โห่พร้อมตะโกน “มึงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย ว่ามึงทำอะไรอยู่” ก่อนจบด้วยการแบ่งแต้มไปด้วยสกอร์ 2-2
นั่นทำให้ เชลซี เก็บชัยชนะได้เพียง 1 จาก 7 เกมหลังสุดในลีก และเป็นการทำแต้มหล่นจากการขึ้นนำคู่แข่ง 13 คะแนน มากที่สุดในพรีเมียร์ลีก
“ไม่ว่าแฟนบอลคนไหนย่อมต้องการให้นักเตะที่ดีที่สุดอยู่ในสนาม เราต้องการแบบนั้นเช่นกัน” กาบาเยโร อธิบายการถอด โคล พาลเมอร์
“แต่ โคล เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ยาวนาน ในกรณีนี้เราต้องการหาวิธีที่จะเปลี่ยนตัวอย่างเหมาะสมที่สุด และมองถึงสภาพร่างกายของนักเตะเรา เราอยากที่จะมีพวกเขาไว้ใช้งานตลอดทั้งฤดูกาล
นอกจากนี้ กาบาเยโร ยังพูดถึง เอ็นโซ มาเรสก้า ที่ไม่มาให้สัมภาษณ์หลังเกมเนื่องจากมีอาการป่วย
“เขารู้สึกไม่ดีในช่วง 2 วันหลังสุด เขามีอาการไข้สูงมาสองวันแล้ว เขาคุมทีมลงซ้อมสองมื้อล่าสุด เขาต้องการเตรียมทีม แต่หลังเกม เขาตรงไปที่ห้องแต่งตัวทันที และขอให้ผมมาสัมภาษณ์แทนเขาเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบาย”