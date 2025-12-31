FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

เข้าใจแฟนบอล! กาบาเยโรป้องการตัดสินใจถอดพาลเมอร์สองเกมติด

วิลลี กาบาเยโร ผู้ช่วยผู้จัดการทีม เชลซี ออกมาปกป้องการตัดสินใจถอด โคล พาลเมอร์ ออกในตอนที่ทีมต้องการประตู ก่อนจบเกมเสมอ บอร์นมัธ 2-2

เป็นอีกเกมที่ พาลเมอร์ ถูกเปลี่ยนออกจากสนามในครึ่งหลังนาที 63 ในช่วงที่ทีมยังต้องการประตูเพื่อขึ้นนำคู่แข่ง ซึ่งมันทำให้นักเตะออกอาการไม่พอใจ รวมถึงแฟนบอลที่โห่พร้อมตะโกน “มึงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย ว่ามึงทำอะไรอยู่” ก่อนจบด้วยการแบ่งแต้มไปด้วยสกอร์ 2-2

นั่นทำให้ เชลซี เก็บชัยชนะได้เพียง 1 จาก 7 เกมหลังสุดในลีก และเป็นการทำแต้มหล่นจากการขึ้นนำคู่แข่ง 13 คะแนน มากที่สุดในพรีเมียร์ลีก

“ไม่ว่าแฟนบอลคนไหนย่อมต้องการให้นักเตะที่ดีที่สุดอยู่ในสนาม เราต้องการแบบนั้นเช่นกัน” กาบาเยโร อธิบายการถอด โคล พาลเมอร์

“แต่ โคล เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ยาวนาน ในกรณีนี้เราต้องการหาวิธีที่จะเปลี่ยนตัวอย่างเหมาะสมที่สุด และมองถึงสภาพร่างกายของนักเตะเรา เราอยากที่จะมีพวกเขาไว้ใช้งานตลอดทั้งฤดูกาล

Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Chelsea crest
Chelsea
CHE

นอกจากนี้ กาบาเยโร ยังพูดถึง เอ็นโซ มาเรสก้า ที่ไม่มาให้สัมภาษณ์หลังเกมเนื่องจากมีอาการป่วย

“เขารู้สึกไม่ดีในช่วง 2 วันหลังสุด เขามีอาการไข้สูงมาสองวันแล้ว เขาคุมทีมลงซ้อมสองมื้อล่าสุด เขาต้องการเตรียมทีม แต่หลังเกม เขาตรงไปที่ห้องแต่งตัวทันที และขอให้ผมมาสัมภาษณ์แทนเขาเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบาย”

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0