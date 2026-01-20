เข้าขั้นวิกฤต! 'แฟรงค์'เผย สเปอร์ส เหลือแข้งเอาท์ฟิลด์แค่ 11 คน เกมดวลดอร์ทมุนด์

โธมัส แฟรงค์ เฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เผยว่าเขามีผู้เล่นเอาต์ฟิลด์ให้เลือกใช้งานเพียง 11 คน เท่านั้น สำหรับเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ที่จะเปิดบ้านพบกับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
ไก่เดือยทอง มีคิวทำศึกบิ๊กแมตช์กับ เสือเหลือง ในคืนวันอังคารนี้ ซึ่งกุนซือชาวเดนมาร์กเผยว่าปัญหานักเตะบาดเจ็บกำลังทำให้เขาเจองานยากในการจัดทีม เพราะเหลือผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ให้ใช้งานเพียง 11 คนเท่านั้น และบางคนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ด้วย
“ตอนนี้เรามีผู้เล่นเอาต์ฟิลด์ชุดใหญ่พร้อมลงสนามแค่ 11 คน แถมหนึ่งในนั้นคือ ชาบี ซิมอนส์ ที่ไม่ได้ซ้อมวันนี้ เพราะโดน จาร์ร็อด โบเวน เข้าสกัดจากด้านหลังจนข้อเท้าบวม ซึ่งไม่ใช่การเล่นรุนแรงหรือเจตนาไม่ดี แต่เป็นจังหวะที่โชคร้าย" แฟรงค์ กล่าว
"อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง เขาจะฝืนลงเล่นทั้งที่มีอาการเจ็บ นั่นคือเครดิตอันยิ่งใหญ่ของชาบี”
"เรามีผู้เล่นพร้อมลงสนาม 11 คน และอาจมี 3 คนที่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้เล่นครบ 90 นาที ดังนั้นเราจึงต้องการกำลังใจจากทุกคน"