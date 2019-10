เข้าใจว่าเดือด! ชไมเคิลปลอบแฟนผีสร้างทีมใหม่ต้องใช้เวลา

ปีเตอร์ ชไมเคิล นายประตูระดับตำนานของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงปลอบแฟนบอลว่าทีมกำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมขึ้นมาใหม่ และต้องใช้เวลาในการประสบความสำเร็จ

ทัพปีศาจแดง ยังโชว์ฟอร์ฒได้อย่างย่ำแย่โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-1 ทำสถิติไม่ชนะเกมเยือนเป็นนัดที่ 11 ติดต่อกันเข้าไปแล้ว อีกทั้งทีมยังมีเพียง 9 คะแนนจาก 8 นัดอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง 2 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ชไมเคิล ได้ออกมาปลอบแฟนบอลที่กำลังหัวเสียกับฟอร์มการเล่นของทีมที่เกิดขึ้น โดยยกถึงช่วงเวลาที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ใช้เวลาสร้างทีมจนประสบความสำเร็จ ซึ่งมันต้องใช้เวลาในการสร้างทีมกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

"ก่อนที่ทุกคนจะเดือดดาลไปกับสิ่งที่ควรต้องจัดการ และจมดิ่งไปกับความเลวร้ายที่เกิดขึ้น แค่อยากเตือนสติพวกเราว่าทีมต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่า เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน จะสร้างทีมแมนฯยูฯที่ไร้เทียมทานได้ การสร้างความสำเร็จมันต้องใช้เวลา!" ชไมเคิล ทวิตปลอบแฟนบอล

Before we all go mad about what needs to be done and gets carried away on how ‘bad’ it is, let’s just remind ourselves of how long it took SAF to create a winning team @ManUtd building success takes time!