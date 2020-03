เข้าสเปนไม่ได้! โรมาอดเดินทางเยือนเซบีญา

อาแอส โรมา แถลงการณ์ล่าสุดผ่านโซเชียลมีเดียของสโมสรเปิดเผยว่า ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันเกมยูโรป้าลีกกับ เซบีญา ได้ เหตุเพราะเครื่องบินที่มาจากอิตาลีนั้นถูกห้ามเข้าสเปน

หมาป่ากรุงโรมมีโปรแกรมบุกเยือนถิ่นรามอน ซานเชซ ปิซฆวน รังเหย้าของเซบีญา ในรอบ 16 ทีมนัดแรกของศึกยูโรป้าลีก คืนวันพฤหัสบดีนี้ โดยก่อนหน้านี้มีการยืนยันว่าจะลงเล่นแบบปิดสนามไม่ให้แฟนบอลเข้าชม

ทว่าล่าสุดกลับมีอีกปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากขุนพลจัลโลรอสซีไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศสเปนได้ เนื่องจากเครื่องบินที่มาจากอิตาลีนั้น ไม่ได้รับอนุญาติให้ลงจอดภายในแดนกระทิงดุ

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC