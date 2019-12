เข้ารอบแล้ว! บาร์ซาพักเมสซีเยือนงูใหญ่

บาร์เซโลนา ตัดสินใจไม่ใส่ชื่อ ลิโอเนล เมสซี เป็นหนึ่งในขุนพลชุดบุกเยือนอินเตอร์ มิลาน ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย คืนวันอังคารนี้

ทีมแชมป์ลาลีกาผ่านเข้ารอบน็อคเอาต์ในฐานะแชมป์กลุ่มเอฟแน่นอนแล้ว ทำให้เลือกที่จะพักซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนไตน์ให้ไม่ต้องเดินทางมาอิตาลีด้วย เพื่อเก็บความฟิตไว้รอเล่นในเกมลาลีกาช่วงสุดสัปดาห์ต่อไป

นอกจาก เมสซี ซึ่งได้พักแล้ว ยังมีสองตัวหลักที่ไม่มีปัญหาบาดเจ็บ แต่ก็ไม่ได้ถูกใส่ชื่อด้วยเช่นกัน ได้แก่ เคราร์ด ปิเก้ กับ เซร์จี้ โรแบร์โต้ ส่วนในรายของ อันซู ฟาติ ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาบาดเจ็บ ได้กลับมามีชื่อในทีมอีกครั้ง

