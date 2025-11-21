เกือบ 7 ปี! สถิติเผย ‘สาลิกาดง’ ไม่ชนะ ‘เรือ’ ในลีกตั้งแต่ปี 2019

เพจดัง Play with FUN, be FUN เปิดเผยสถิติว่า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ไม่สามารถชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ปี 2019
เพจ Play with FUN, be FUN ได้ลงสถิติดังกล่าวไว้ก่อนหน้าที่ ‘สาลิกาดง’ และ ‘เรือใบสีฟ้า’ จะลงสนามพบกันในศึกพรีเมียร์ลีก ในคืนวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายนนี้ โดยครั้งสุดท้ายที่ นิวคาสเซิล ชนะ ซิตี้ ได้ต้องย้อนไปถึงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2019 เลยทีเดียว
เกมดังกล่าวนั้น แมนฯ ซิตี้ ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า บุกเยือน เซนต์ เจมส์ พาร์ค ก่อนได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ 24 วินาทีแรกจาก เซร์คิโอ อเกวโร่ และทำท่าว่าจะบุกถล่มเจ้าบ้านแบบสบาย ๆ
อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น นิวคาสเซิล ยิงสองประตูรวดจาก ซาโลม่อน รอนดอน ในนาทีที่ 66 และแม็ตต์ ริทชี่ มาซัดจุดโทษประตูชัยในช่วงท้ายเกม ช่วยให้ทัพ ‘ทูน อาร์มี่’ ได้เฮลั่น ก่อนจบเกมที่ไปสกอร์ 2-1
ที่น่าสนใจคือ ฟาเบียน แชร์ และ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์ เป็นนักเตะของ นิวคาสเซิล ที่ยังอยู่กับทีมในชุดปัจจุบัน ส่วน ‘เรือใบ’ มี จอห์น สโตนส์ และ ฟิล โฟเด้น ในทีมชุดดังกล่าว
ทว่านับตั้งแต่นั้นมา ‘สาลิกาดง’ ไม่เคยเอาชนะทีมดังจากแมนเชสเตอร์ในลีกได้อีกเลยจากการพบกัน 12 เกม โดย นิวคาสเซิล เสมอ 2 และแพ้ 10 ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เมื่อปี 2023 ทีมดังจากแดนอีสาน เคยเปิดบ้านชนะ แมน ซิตี้ 1-0 ในศึกคาราบาว คัพ รอบ 3 มาได้
