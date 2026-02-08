เกือบเสียไปแล้ว! ไรท์เชื่ออโมริมควรละอายเห็น’เมนู’กลับมาเฉิดฉายในมือคาร์ริค

เอียน ไรท์ ตำนานกองหน้าอาร์เซนอล กล่าวชื่นชมผลงานของ ค็อบบี้ เมนู ที่กลับมาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคของ ไมเคิล คาร์ริค
ดาวเตะวัย 20 ปี ตกเป็นตัวสำรองเต็มตัวในทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ในยุค รูเบน อโมริม และเกือบจะต้องย้ายออกในสัญญายืมตัว ทว่าสุดท้ายเป็นกุนซือโปรตุเกสที่กระเด็นตกจากเก้าอี้ ทำให้ เมนู ได้กลับมาลงสนามอีกครั้ง
โดย ไรท์ กล่าวชื่นชมความยอดเยี่ยมของรุ่นน้องทีมชาติรายนี้ ที่กลับมาโชว์ฟอร์มติดปีกทันที แม้ไม่ได้เล่นต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ ซึ่งมันตอกย้ำว่า อโมริม ควรละอายใจที่ไม่ได้ให้โอกาสนักเตะได้ลงสนาม
“นี่คือคุณภาพของ ค็อบบี้ เมนู เราได้เห็นตอนที่เขาก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษ เขาได้เล่นในยูโรตอนอายุ 18 ป้ เรารู้ดีถึงคุณภาพของเขา” ไรท์ เผยใน Premier League Productions
““ทุกคนต่างสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค รูเบน อโมริม
“เพราะเมื่อคุณมองไปที่เขา นักเตะคนหนึ่งที่แทบไม่ได้ลงเล่น กลับมาลงเล่นให้แมนฯ ยูไนเต็ด ที่ฟอร์มไม่ได้ดีนัก แล้วต้องไปเล่นในแดนกลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มักโดนตั้งคำถามอยู่ตลอด แต่นั่นแหละคือเรื่องของคุณภาพล้วน ๆ
“คุณได้ยิน บรูโน แฟร์นันด์ส พูดว่าพวกเขาได้รับอิสระในการแสดงตัวตนเพราะพวกเขาเป็นนักเตะที่เก่ง และค็อบบี้ก็เป็นนักเตะที่ดีมากจริง ๆ ผมดีใจที่เราได้เห็นสิ่งนั้นแล้ว
“ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากสำหรับ รูเบน อโมริม ว่ากันตามตรง เพราะสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือผลผลิตจากอคาเดมีของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่น และเกือบจะต้องย้ายออกจากสโมสรไปแล้ว
“วันนี้เขายอดเยี่ยมมาก เล่นได้สุดยอดมากจริง ๆ”