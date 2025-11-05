พลังกาญจน์ - อยุธยา
กิตติธัช ศรีสุข

เกินเวลาคิกออฟ! ลงโทษ พลังกาญจน์ - อยุธยา ออกจากห้องพักช้า

คณะวินัยฯ เผยผลพิจารณาโทษสโมสร พลังกาญจน์ เอฟซี และ อยุธยา ยูไนเต็ด จากกรณีออกจากห้องล่าช้า ทำให้เริ่มการแข่งขันช้ากว่ากำหนดในศึก ไทยลีก 2025/26 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

เกมดังกล่าว พลังกาญจน์ เปิดบ้านแพ้ อยุธยา 1-2 แต่มีเหตุการณ์ที่ต้องโดนบทลงโทษจากการเดินออกมาจากห้องพักล่าช้า ซึ่งในการประชุมทีมผู้ควบคุมการแข่งขันได้แจ้งตัวแทนทั้ง 2 ทีมให้ผู้เล่นตัวจริงทั้ง 2 ทีม มาประจำที่อุโมงค์ผู้เล่น เวลา 18.17 น. (13 นาทีก่อนเริ่มทำการแข่งขัน) เนื่องจากจะมีพิธียืนไว้อาลัยให้สมเด็จพระพันปีหลวงและการร้องเพลงชาติไทย 

แต่ผู้เล่นทั้ง 2 ทีมได้ออกจากห้องพักล่าช้า ทำให้การแข่งขันเริ่มล่าช้าไป 2 นาที (18.32.05 น.) โดยไล่เรียงเหตุการณ์ ดังนี้  

1) เวลา 18.17 - 18.19 น. ผู้ควบคุมการแข่งขันไปแจ้งทั้ง 2 ทีมที่ห้องพักนักกีฬาว่าได้เวลาออกมาที่อุโมงค์แล้ว ตัวแทนจากทั้ง 2 ทีมแจ้งผู้ควบคุมการแข่งขันว่าขอเวลาอีกสักครู่  

2) เวลา 18.22 น. ผู้เล่นทั้ง 2 ทีมเริ่มทยอยเดินออกมาที่อุโมงค์  

3) เวลา 18.23 น. ผู้เล่นตัวจริงทั้ง 2 ทีมทั้ง 22 คน พร้อมเดินลงสนาม ผู้ควบคุมการแข่งขันได้สั่ง GC ให้เปิดเพลงเดินลงสนาม  

4) เวลา 18.24 น. ผู้เล่นตัวจริงทั้ง 2 ทีมเดินลงสนามและเข้าแถวประจำจุด หลังจากนั้นได้ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี  

5) เวลา 18.27 น. ผู้เล่นตัวจริงทั้ง 2 ทีม ถ่ายภาพทีม  

6) เวลา 18.28 น. กัปตันทั้ง 2 ทีม แลกธงกลางสนาม  

7) เวลา 18.30 น. ผู้เล่นตัวจริงทั้ง 2 ทีมบูมเสร็จ และเดินไปปรบมือกับแฟนบอลของทีมตนเอง จากนั้นจึงมายืนที่วงกลมกลางสนามเพื่อยืนไว้อาลัยให้สมเด็จพระพันปีหลวง  

8 เวลา 18.31.30 น. เสร็จสิ้นพิธียืนไว้อาลัย  

9) เวลา 18.32.05 น. เริ่ม Kick-Off ทำการแข่งขัน

- ผลพิจารณาโทษ

1) ลงโทษสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 3.6 ความผิดครั้งแรก จึงลงโทษเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าให้สโมสรปฏิบัติตามกำหนดการขั้นตอน และการนับเวลาถอยหลังอย่างเคร่งครัด และ/หรือ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม (ถ้ามี)    

2) ลงโทษสโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 3.6 ความผิดครั้งที่สาม ปรับเงิน 30,000 บาท และ/หรือ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม (ถ้ามี)

