เกาหลีใต้ลุย! เคลีก เริ่มแข่ง 8 พ.ค., ลดแมตช์แข่งเหลือ 27 เกม

เคลีก ฟุตบอลลีกในประเทศเกาหลีใต้ แถลงกลับมาเริ่มแข่งขันในฤดูกาล 2020 วันที่ 8 พฤษภาคมนี้ โดยจะลดจำนวนแมตช์ลงเหลือ 27 นัด และลงเล่นในสนามแบบปิด

ฟุตบอลลีกแดนโสมขาวมีอันต้องระงับการแข่งขันในฤดูกาล 2020 ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมนัดแรก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การแข่งขันในฤดูกาลนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน

ล่าสุด เคลีก ยืนยันแล้วว่าฟุตบอลลีกฤดูกาล 2020 จะเริ่มกลับมาแข่งขันในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ โดยจะลดจำนวนเกมลงเหลือ 27 นัด (22+7) แบ่งเป็นการแข่งขันฤดูกาลปกติ 22 นัด และแบ่งครึ่งตารางหาทีมแชมป์และทีมตกชั้น 2 ทีมอีกทีมละ 5 นัด โดยทั้งหมดจะลงแข่งในสนามแบบปิดไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

The 2020 K League will kick off on 8 May.